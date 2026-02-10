健康網》別再迷信黑色食物養生 營養師揭3大陷阱

營養師曾建銘提醒，黑色食物含有多種營養成分，但若忽略成分與份量可能讓熱量超標，尤其常見的黑芝麻等，可說是最易被忽略的黑色食物陷阱；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕近來不少人推崇「黑色超級食物」，如黑芝麻、黑豆、黑糖、黑麥汁等，均被認為具有抗氧化、防衰老、補腎作用，有人甚至因此天天喝、拚命吃，以為顏色越黑越健康。營養師曾建銘提醒，黑色食物確實含有花青素、多酚等營養成分，但若只看顏色、不看成分與份量，可能讓熱量超標，也對身體造成負擔，尤其常見的黑芝麻、黑豆水與黑糖、黑麥汁，可說是最常見、卻也最易被忽略的黑色食物陷阱。

曾建銘於臉書專頁「吃對營養所｜建銘營養師」發文指出，黑色食物的營養優點確實存在，但若忽略食物成分、份量，顧健康不成，反而可能誤踩雷區，並特別列出以下3大常見黑色食物陷阱：

陷阱一：黑芝麻是油不是粉

很多人覺得黑芝麻鈣質高，每天拿泡牛奶喝或是抹麵包不手軟。事實上，黑芝麻屬於油脂與堅果種子類，2湯匙的黑芝麻粉相當於近100大卡，約等於喝下一湯匙的油。若狂吃黑芝麻補鈣，鈣還沒補足，體脂肪可能先補滿。建議1天1湯匙（約10g）剛剛好，當作油脂替代品，而不是當成保健粉末狂吞。

陷阱二：黑豆水腎臟病友須注意

許多人認為黑豆水是消水腫神器，有助發奶、補元氣。健康的人喝沒問題，但對於腎臟病友或須限鉀的年長者來說，黑豆富含鉀離子，溶於水後濃度更高。腎臟功能不好的人若攝取過多會排不出去，造成心律不整的風險。提醒健檢報告中「腎絲球過濾率 （eGFR）」若出現紅字，喝白開水即可，也是真正排毒。

陷阱三：黑糖、黑麥汁本質還是糖

常聽人說：「我要喝黑糖珍奶，比較健康！」、「喝黑麥汁可以補維生素B群！」雖然黑糖比白糖多了一點礦物質，黑麥汁也有些微營養，但糖就是糖，希望喝下去不影響血糖、脂肪飆升，一定要去運動還債，切勿騙自己是在養生。

曾建銘叮嚀，真正的超級食物不是單一顏色吃到底，而應是彩虹飲食。千萬不要神話某種食物，也不要妖魔化它。如果去吃自助餐，低卡高纖又能清血管的黑木耳多夾一點、以優質植物蛋白黑豆取代排骨或肥肉、選擇未精緻的黑糯米或紫米替代白飯，且控制好份量，才是把黑色食物吃得聰明、吃得漂亮的關鍵。

