健康 > 杏林動態

衛福部屏東醫院春節門診服務不打烊 守護民眾健康安心過年

2026/02/10 16:13

衛福部屏東醫院春節期間特別門診一覽表。（取自屏東醫院官網）

衛福部屏東醫院春節期間特別門診一覽表。（取自屏東醫院官網）

〔記者羅欣貞／屏東報導〕春節連假即將到來，為確保民眾假期間醫療照護不中斷，衛生福利部屏東醫院「照護不打烊」，春節期間持續提供完善醫療服務，由醫護團隊堅守崗位，守護鄉親健康，陪伴民眾安心平安迎新年。院方也提醒，春節期間應留意氣候變化、飲食衛生及外出安全，若有緊急醫療需求，可隨時利用屏東醫院24小時全天候急診服務。

屏東醫院表示，配合衛生福利部春節醫療照護政策，屏東醫院於農曆除夕至初三（2月16日至19日）特別開設「春節特別門診」，提供民眾便利且即時的就醫管道。春節連假期間（2月16日至2月21日）門診服務已妥善規劃，除夕至初三上午時段開設內科、外科、骨科等門診，下午時段另安排內科、外科、兒科及骨科門診，協助民眾因應假期間常見急性不適及慢性疾病需求；2月20日（初四）起恢復正常門診服務。

屏東醫院院長王森稔表示，春節期間民眾拜年訪友、聚餐頻繁，飲食與作息易與平日不同，常見腸胃不適或慢性病控制不佳情形；加上時值寒流盛行季節，呼吸道感染、感冒及流感等疾病風險提高，外出旅遊或返鄉途中也須注意跌倒或外傷意外。

依據健保署近年春節期間急診就醫統計，常見就醫原因包括急性呼吸道感染、腸胃炎、發燒、表面傷或挫創傷及流行性感冒。院方呼籲民眾留意天氣變化、適時保暖，飲食注重衛生、避免暴飲暴食，外出時提高安全意識。

衛福部屏東醫院。（資料照，記者羅欣貞攝）

衛福部屏東醫院。（資料照，記者羅欣貞攝）

