為何女性失智風險是男性2倍？科學家找到「傷腦元凶」 與更年期有關

英國研究指出，更年期女性的大腦灰質在多個關鍵記憶與情緒區域出現流失，這些部位正是阿茲海默症最早受影響的腦區之一；圖為電腦斷層示意圖。（路透檔案照）

〔編譯陳成良／綜合報導〕阿茲海默症患者中，女性佔比高達2/3，為何女性罹病風險遠高於男性？英國一項涉及12.5萬人的大規模研究給出了驚人答案。劍橋大學研究團隊發現，更年期不僅影響生殖系統，更可能直接與大腦出現「類阿茲海默症」的病理變化有關，造成關鍵腦區的「灰質流失」。這項發現為女性失智風險倍增的謎團，提供了關鍵的生理學解釋。

根據英國廣播公司（BBC）報導，這項發表於《心理醫學》（Psychological Medicine）期刊的研究，分析了超過12.5萬名女性的健康數據，其中1.1萬人進行了腦部核磁共振（MRI）掃描。

結果顯示，經歷更年期的女性，其大腦中負責學習與記憶的海馬迴（hippocampus）、掌管導航記憶的內嗅皮質（entorhinal cortex），以及調節情緒的前扣帶皮層（anterior cingulate cortex），都出現了灰質減少的現象。

研究資深作者薩哈基安（Barbara Sahakian）教授指出：「這些出現差異的腦區，正是阿茲海默症患者最先受損的部位。」更令人擔憂的是，研究數據顯示，即便使用荷爾蒙替代療法（HRT），似乎也無法有效阻止這種大腦灰質的流失。

不只生理更是心理戰 專家籲重視「腦健康」

研究團隊坦言，目前對於更年期如何具體重塑大腦的機制仍了解有限。研究人員朗利（Christelle Langley）博士呼籲，社會不應只關注更年期的身體症狀（如熱潮紅、睡眠障礙），更應重視女性在此階段面臨的心理健康與腦部風險。

英國阿茲海默症協會的戴森（Michelle Dyson）則補充，雖然這項大型研究證實了更年期會導致大腦體積縮小等物理變化，但仍需長期追蹤才能確定這些變化是否直接導致失智。她建議，目前預防失智最有效的方法，仍是規律運動、戒菸與限制飲酒。

