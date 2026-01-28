自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 男女老幼 > 銀髮長照

9旬翁多共病跌倒瀕臥床 成醫整合照護助成不倒翁、還能跳舞

2026/01/28 17:00

成大醫院高齡醫學部醫師李欣玲指該院運用跨領域、整合照護，幫助一名多共病、跌倒瀕臨失能臥床的九旬柯姓老翁重新站起來及行走，並恢復往日生活能力。（記者王俊忠攝）

成大醫院高齡醫學部醫師李欣玲指該院運用跨領域、整合照護，幫助一名多共病、跌倒瀕臨失能臥床的九旬柯姓老翁重新站起來及行走，並恢復往日生活能力。（記者王俊忠攝）

〔記者王俊忠／台南報導〕90歲柯翁是聾啞人、平時以簡單手語與家人溝通，他曾做胃癌手術、有嚴重骨質疏鬆、心臟節律器植入、膽管結石合併膽囊引流管置入等多項病史。近期因營養與消化吸收問題，體重從50公斤降到39.8公斤，嚴重過輕與營養不良。接連2次無力跌倒、手部受傷送醫，檢查衰弱到瀕臨臥床危機。經成大醫院整合式照護、協助復健，患者不僅能站起來走、重拾生活能力，還能開心跳段小舞。

成大醫院高齡醫學部醫師李欣玲指出，柯翁狀況反映出高齡患者「多重共病」與「衰弱」的特質，單一症狀背後往往隱藏多重器官功能異常。該院高齡醫學團隊介入後，透過周全性老年醫學評估（CGA），系統化釐清問題，發現除了急性疾病症狀，更核心的挑戰是嚴重肌少症及多項微量元素缺乏，包括維生素D、B12、鋅與銅等。

高齡醫學團隊不僅處理急性病症，更啟動跨專業介入：由營養師調整飲食策略、補充口服營養品；物理治療師進行肌力強化與平衡訓練；出院準備個管師協助連結長照2.0資源，減輕家屬照顧壓力。經過整合式照護後，柯翁不僅檢驗數值明顯改善，體力與活動能力逐步恢復，能站起來與行走，重拾往日生活能力。

李欣玲表示，台灣人口老化速度驚人，面對超高齡海嘯，醫療思維從傳統的「治癒疾病」轉而以「照顧功能」為導向。許多長者出現跌倒、譫妄、尿失禁、憂鬱、行動力下降或衰弱等表現，這些統稱為「老年病症候群」，代表身體多重系統功能儲備量下降，遇到疾病時，便難以維持生理平衡。若將老化視為1條曲線，高齡醫學的目標是協助長者在疾病或急性事件後及早復能，回到原本的老化曲線，避免進入失能依賴的惡性循環。

李欣玲也提醒，分辨「正常老化」與「病理性老化」至關重要。正常老化，如老花眼或動脈硬化屬於漸進性過程；若出現記憶力嚴重喪失、反覆跌倒或非預期體重減輕，則可能是病理性老化，應及早接受專業評估。成醫高齡醫學部每週跨團隊會議，結合醫師、護理師、藥師、營養師、社工師、復健治療師與臨床心理師等專業，為高齡長者量身打造照護計畫。藉由早期篩檢與跨領域合作，即使是90歲長者也能像「不倒翁」一樣，在跌倒後重新站起，維持有尊嚴與品質的晚年生活。

成大醫院高齡醫學部醫師李欣玲與其協助照顧的九旬柯姓老翁。（成大醫院提供）

成大醫院高齡醫學部醫師李欣玲與其協助照顧的九旬柯姓老翁。（成大醫院提供）

成大醫院高齡醫學團隊協助整合照護的九旬柯翁，不僅能再站起來行走、還能開心手舞足蹈、跳段小舞。（成大醫院提供）

成大醫院高齡醫學團隊協助整合照護的九旬柯翁，不僅能再站起來行走、還能開心手舞足蹈、跳段小舞。（成大醫院提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中