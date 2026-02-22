指甲「這層皮」別亂摳！ 恐讓黴菌入侵指甲根部

如果民眾發現自己的甲上皮後退，務必停止修剪並勤擦指緣油或凡士林修護。示意圖。（記者林志怡攝）

〔記者林志怡／台北報導〕喜歡美甲的民眾一定熟悉美甲師修剪「甘皮」的步驟，但小心修過頭可能讓指甲根部失去保護，甚至遭到細菌、黴菌等入侵。亞東醫院皮膚科主治醫師葉千豪提醒，如果甲上皮過度後退，可能讓「甲母質」失去保護，進而危害新生指甲的平整與健康，建議民眾不要過度、頻繁修剪。

亞東醫院皮膚科主治醫師葉千豪指出，甘皮是皮膚及指甲老化的角質層，而甲上皮是一層位於指甲根部薄薄的小皮，就像是近端甲褶與指甲板之間的「密封條」，作用是保護指甲根部、製造指甲的「甲母質」這座指甲的工廠不受感染。

葉千豪說，除了美甲頻繁修剪外，習慣性推擠甲肉、餐飲業常碰水、長期接觸刺激性洗劑等，也可能造成甲上皮後退，此時甲上皮沒辦法繼續發揮良好的屏障效果，可能讓水分、細菌、黴菌趁虛而入，影響指甲根部健康，甚至引發慢性甲溝炎，產生紅腫疼痛等症狀。

此外，葉千豪提到，如果此時沒有妥善處理，放任發炎症狀持續，不只會損傷甲母質，造成甲摺萎縮，更會影響新生指甲品質，導致長出的指甲凹凸不平或變形。

葉千豪提醒，如果民眾發現自己的甲上皮後退，務必停止修剪並勤擦指緣油或凡士林修護，接觸水或清潔劑時務必戴手套，若指緣出現持續紅腫熱痛、化膿、指甲顏色改變（綠甲症與灰指甲）、甲床分離與指甲變形，代表發炎嚴重，請儘速就醫接受適當藥物治療。

