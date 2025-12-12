自由電子報
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》透視手搖飲用糖 公衛師：喝下工業原料很傷身

2025/12/12 07:22

健康網》透視手搖飲用糖 公衛師：喝下工業原料很傷身

手搖飲中的用糖，公衛師蔡秉兼指出，尤其要避開工業原料─糖漿，回歸到更單純的飲食，身體的負擔自然就會少一點，健康也會多一點；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕手搖飲拆解成「飲料本體」及「糖（添加甜味）」公衛師蔡秉兼指出，在這裡添加甜味又有很多學問可以探討。他說，當你向店員說出：「要加糖！」糖的種類是單純的「造咖」備用糖，還是食品工廠的加工食品？

●單純糖：
1.蔗糖/二砂 （Cane Sugar）： 從甘蔗榨汁、結晶而成的傳統糖。是廚房烹飪和調味的基礎原料。即使店家為了方便操作先煮成糖水，其本質不變。
2.黑糖/紅糖 （Brown Sugar）： 精煉程度較低的蔗糖，保留了較多的糖蜜風味，製程傳統。
3.純蜂蜜 （Pure Honey）： 直接採集自大自然的天然甜味物質。

●工業原料：
1.高果糖玉米糖漿 （HFCS，俗稱果糖液）： 這是最常見、成本最低的手搖飲用糖。它是透過複雜的「工業酵素製程」將玉米澱粉轉化而來，並非簡單萃取，屬於標準的工業原料。
2.轉化糖漿 （Inverted Sugar）：利用酸或酵素去分解蔗糖的工業產物，目的是為了改變糖的物理特性（如不易結晶、保濕），屬於工業製程。
3.代糖/甜味劑 （如赤藻糖醇、阿斯巴甜）：這些是化學合成或經過高度工業提煉的物質，屬於旨在模仿風味的「美容性」工業添加劑。

蔡秉兼說，懂得拆解成分，能幫助你在買東西、點餐時，更有意識地避開那些「偽裝成食物的工業製品」，尤其是超加工食物的攝取。回歸到更單純的飲食，身體的負擔自然就會少一點，健康也會多一點。

