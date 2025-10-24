限制級
喉嚨痛深信是中邪 女求符驅邪延誤治療成癌末
〔記者陳冠備／彰化報導〕45歲程姓女子長期喉嚨痛，卻深信是「邪體作祟」，寧願到宮廟求符驅邪也不肯就醫，直到家人發現她聲音沙啞、吞嚥困難，才帶她到衛福部彰化醫院檢查，發現咽喉部有一顆5.1公分腫瘤，確診為第4期咽喉癌。醫師感嘆，若能早一步就醫，或許不會錯失治療時機。
衛福部彰化醫院放射腫瘤科醫師張博竣指出，程女患有思覺失調症，長期有幻覺、妄想症狀，服藥順從性又不佳，使得病情反覆。她在確診前已喉嚨痛好幾個月，但堅信是靈異干擾，認為經過喪家法事就會「被邪氣入侵」，頻跑宮廟求符對抗，錯過黃金治療期。
經檢查發現，程女咽喉部有一顆5.1公分腫瘤，確診為末期咽喉癌。她抗拒治療，醫護人員花了長時間建立信任與溝通，她才同意接受療程。最終經5次化療與35次光子刀治療後，腫瘤逐漸壞死萎縮，目前持續追蹤中。
張博竣說，程女曾向醫護人員說「如果治療，邪體會讓我死」，讓醫療團隊既心疼又焦急。在臨床上，精神疾病患者與高齡長者常因病識感不足，容易錯誤解讀身體不適，導致延誤病情，許多癌症一被發現即是末期。
張博竣說，咽喉癌初期症狀包括喉嚨痛、聲音沙啞、吞嚥異物感及持續咳嗽等，若超過兩週未改善應盡快就醫。早期治療成功率可達7成以上。他呼籲家屬應成為患者健康的守門人，若發現飲食、體重或聲音變化，務必盡早帶醫。
他也提醒，程女的病情發展至少兩年以上，延誤就醫終成癌末，令人遺憾。精神疾病患者與長者若能獲得家人更多關懷與陪伴，或許能避免悲劇重演。
