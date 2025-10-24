自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》「鉀」對血壓自然降！ 逆轉高血壓3食物 地瓜也入列

2025/10/24 06:36

營養師薛曉晶表示，飲食想改善血壓，最簡單的方法就是：早餐加一根香蕉、午餐多一碗菠菜、晚餐白飯換成地瓜，攝取高鉀有助排鈉；示意圖。（圖取自photoAC）

營養師薛曉晶表示，飲食想改善血壓，最簡單的方法就是：早餐加一根香蕉、午餐多一碗菠菜、晚餐白飯換成地瓜，攝取高鉀有助排鈉；示意圖。（圖取自photoAC）

〔健康頻道／綜合報導〕每天按時服藥，血壓卻老是降不下來？營養師薛曉晶表示，根據國外研究指出，引發高血壓的關鍵可能出在身體缺鉀，而不是藥物無效。鉀能幫助血管放鬆、排鈉，也是現代人最易缺乏的礦物質之一。建議日常飲食可多攝取香蕉、菠菜、地瓜等3大高鉀食物、少鹽多蔬果，有助平衡鈉鉀比例又穩壓。

你是否厭倦了血壓忽高忽低藥物難控制？想要降血壓，別再只靠藥物了！薛曉晶於臉書專頁「營養師媽媽曉晶的生活筆記」發文指出，引發高血壓的關鍵，可能不是藥沒效，而是出在「鉀」攝取不足。鉀能幫助血管放鬆、加速排出體內過多的鈉，也是現代人最容易缺乏的礦物質；尤其是外食族、愛吃加工食品者，體內鈉高鉀低，血壓自然難以穩定。

薛曉晶提及，根據《Clin Hypertens》發表於2024年的研究顯示，在食物成分中，鈉、鉀與血壓的關聯最為密切。低鈉飲食和高鉀飲食的降血壓作用，已被充分證實，尤其是在高血壓族群中。高鉀攝取量是阻止高血壓的飲食方法（DASH）中，屬於飲食的重要組成部分，也顯示對心血管風險的有利影響。

另，《Nutrients》2020年研究也指出，鈉鉀比越高，罹患高血壓的風險就越高。想改善血壓，最簡單的方法就是：早餐加一根香蕉、午餐多一碗菠菜、晚餐白飯換成地瓜。日常攝取這3種天然高鉀食物，就是你的降壓健康密碼。

薛曉晶強調，想告別血壓機上的紅字、穩定血壓，不只靠藥物達到目的；建議不妨從飲食開始，日常多吃蔬果、少鹽，也能讓鉀鈉回到健康比例。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中