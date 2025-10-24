健康網》「鉀」對血壓自然降！ 逆轉高血壓3食物 地瓜也入列

營養師薛曉晶表示，飲食想改善血壓，最簡單的方法就是：早餐加一根香蕉、午餐多一碗菠菜、晚餐白飯換成地瓜，攝取高鉀有助排鈉；示意圖。（圖取自photoAC）

〔健康頻道／綜合報導〕每天按時服藥，血壓卻老是降不下來？營養師薛曉晶表示，根據國外研究指出，引發高血壓的關鍵可能出在身體缺鉀，而不是藥物無效。鉀能幫助血管放鬆、排鈉，也是現代人最易缺乏的礦物質之一。建議日常飲食可多攝取香蕉、菠菜、地瓜等3大高鉀食物、少鹽多蔬果，有助平衡鈉鉀比例又穩壓。

你是否厭倦了血壓忽高忽低藥物難控制？想要降血壓，別再只靠藥物了！薛曉晶於臉書專頁「營養師媽媽曉晶的生活筆記」發文指出，引發高血壓的關鍵，可能不是藥沒效，而是出在「鉀」攝取不足。鉀能幫助血管放鬆、加速排出體內過多的鈉，也是現代人最容易缺乏的礦物質；尤其是外食族、愛吃加工食品者，體內鈉高鉀低，血壓自然難以穩定。

薛曉晶提及，根據《Clin Hypertens》發表於2024年的研究顯示，在食物成分中，鈉、鉀與血壓的關聯最為密切。低鈉飲食和高鉀飲食的降血壓作用，已被充分證實，尤其是在高血壓族群中。高鉀攝取量是阻止高血壓的飲食方法（DASH）中，屬於飲食的重要組成部分，也顯示對心血管風險的有利影響。

另，《Nutrients》2020年研究也指出，鈉鉀比越高，罹患高血壓的風險就越高。想改善血壓，最簡單的方法就是：早餐加一根香蕉、午餐多一碗菠菜、晚餐白飯換成地瓜。日常攝取這3種天然高鉀食物，就是你的降壓健康密碼。

薛曉晶強調，想告別血壓機上的紅字、穩定血壓，不只靠藥物達到目的；建議不妨從飲食開始，日常多吃蔬果、少鹽，也能讓鉀鈉回到健康比例。

