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啟動臨床AI取證驗證中心 衛福部：4項AI醫材驗證中

2025/07/24 13:50

衛福部啟動「臨床AI取證驗證中心」。（記者林惠琴攝）

衛福部啟動「臨床AI取證驗證中心」。（記者林惠琴攝）

〔記者林惠琴／台北報導〕為了加速醫療AI（人工智慧）落地，衛福部今（24日）啟動「臨床AI取證驗證中心」，衛福部資訊處長李建璋表示，食藥署發放醫材許可證如同「監理站」，驗證中心則是「驗車中心」的角色，經由打造臨床驗證體系，把關AI醫材安全性，保障病人權益；目前已有4項AI醫材驗證中。

在少子化與超高齡社會挑戰下，必須加速導入智慧醫療科技，優化長照政策、改善醫護環境、強化資源配置，確保健保永續發展，因此衛福部去年10月宣布成立「負責任AI執行中心」、「臨床AI取證驗證中心」、「AI影響性研究中心」，解決智慧醫療的「落地」、「取證」與「給付」問題。

針對「臨床AI取證驗證中心」，李建璋指出，以往AI醫材開發廠商通常只能自行尋找資料驗證，卻受限於模型缺乏跨院、跨族群的樣本，因此難以通過法規審查、走入臨床應用。他也舉例，國外曾有糖尿病病變AI模型通過實驗室驗證，但在泰國實際應用時行不通，癥結就是在於資料的人口代表性不足。

目前衛福部資訊處與食藥署合作，補助台中榮總、高雄長庚、三軍總醫院、亞東醫院等4家醫學中心建置臨床驗證中心，導入跨院驗證機制、聯邦學習技術與FHIR國際標準。

李建璋說明，目前4家驗證中心已啟動服務流程，現有4項AI醫材正在驗證中，包括眼底攝影判讀糖尿病、心電圖預估1年內猝死率、電腦斷層判別腸穿孔、急性呼吸窘迫症候群與肺癌關聯等。若模型未達標準，驗證中心也可提供去識別化資料與再訓練建議，加速進入法規審查流程。

衛福部主秘劉玉娟表示，AI不只是科技創新，更是醫療轉型的契機。唯有透過嚴謹、標準化的臨床驗證，才能真正走進臨床、走近病人。

衛福部資訊處與食藥署合作，補助台中榮總、高雄長庚、三軍總醫院、亞東醫院等4家醫學中心建置臨床驗證中心。（衛福部提供）

衛福部資訊處與食藥署合作，補助台中榮總、高雄長庚、三軍總醫院、亞東醫院等4家醫學中心建置臨床驗證中心。（衛福部提供）

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