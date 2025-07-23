5千人連署鬆綁IBD用藥 健保署：已放寬給付中重度病人

IBD包含克隆氏症與潰瘍性結腸炎，患者經常腹痛，病情發作時1天可能跑廁所10多次。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔記者林惠琴／台北報導〕「發炎性腸道疾病（IBD）」病友在公共政策網路參與平台發起提案，要求放寬健保給付用藥年限，今（23日）附議人數突破5千人，達到成案門檻。健保署指出，去年已針對IBD中重度患者擴增給付，並說明適時停藥是基於安全性考量，但接下來會再就病友提案進行可行性評估。

IBD包含克隆氏症與潰瘍性結腸炎，患者因自體免疫系統攻擊腸道，出現嚴重腹痛、血便、腸狹窄、穿孔甚至瘻管，病情發作時一天可能跑廁所10到20次，醒著的時候幾乎離不開馬桶；好發於20到40歲青壯年，正值就學、就業、成家階段。

請繼續往下閱讀...

目前健保給付生物製劑與小分子藥物等療法，但僅限使用1年，期滿即須停藥，若復發還得等待3個月觀察期才能重新申請。病友團體提案則主張比照其他自體免疫疾病如類風濕性關節炎、乾癬性關節炎，將IBD用藥年限延長至2年以上，並取消強制停藥再觀察的限制。

健保署醫審及藥材組長黃育文表示，去（2024）年7月已放寬給付反覆發作的IBD病人，若連續發作2次接受療程結束後，在停藥3個月內又發生了，這類中重度病人可持續使用健保藥物，不必再喊停。

至於中重度以下病人，仍須停藥再接其他比較傳統的治療，黃育文解釋，主要是當時考量生物製劑是一種免疫抑制劑，欠缺長期使用的安全性資料，無法排除肺結核、帶狀疱疹，或者致癌、感染等風險疑慮，加上國際主要醫療科技評估組織缺乏相關資料，進而採取相對保守的立場。

不過，目前病友團體已成功連署，預計會按照「提點子-公共政策網路參與平台」設定的流程，在8月6日前聯繫提案單位釐清訴求，再進行盤點、研析及可行性評估，目前專家會議也有病友代表可表達意見，後續預計於2個月內正式回覆。

相關新聞請見

一天跑廁所20次！ IBD病友提案破5千人盼鬆綁用藥限制

「發炎性腸道疾病（IBD）」病友在公共政策網路參與平台發起提案，要求放寬健保給付用藥年限。（資料照，記者林惠琴攝）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法