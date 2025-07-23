健康網》經期血塊非「壞東西」 醫：檢查正常免緊張

烏恩慈說明，月經中的血塊其實是身體自然的凝血機制所致，屬於常見的生理現象。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕月經有血塊正常嗎？如果是正常的，那為什麼有血塊的週期通常會比較痛？禾馨婦產科醫師烏恩慈說明，月經中的血塊其實是身體自然的凝血機制所致，屬於常見的生理現象。然而，若血塊過多且疼痛劇烈，仍建議透過婦科檢查排除子宮肌瘤或腺肌症等問題；她也提醒，適當止痛與活動反而有助緩解不適，女性不必過度焦慮。

烏恩慈在臉書專頁「烏烏醫師」發文表示，月經週期是子宮內膜增厚、剝落（出血）、修復、再增厚的循環，經血的成分是血液加上子宮內膜。而身體在面對流血時，會自動啟動凝血機制讓血液變稠、形成血塊，防止持續出血。但和一般開放性傷口（例如皮膚表皮、流鼻血、牙齦出血）不同的是，經血需要通過細長的子宮頸被排出。

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烏恩慈提到，血液太快凝固成塊，子宮就得花更大的力量收縮來排出這些大血塊，因此體內同時會分泌抗凝血酶，幫助血液保持液態，降低經痛的發生。但當流量特別大、經血在體內暫時滯留（例如久坐、剛起床），這套抗凝機制就可能跟不上血塊形成的速度，進而讓經血在子宮腔內凝固，排出來時就變成了我們看到的「血塊」。也因為要排出的東西比較「巨大」，痛感也會更明顯。

烏恩慈說明，血塊是常見的生理現象，但若血塊量多又伴隨嚴重經痛，先別急著調身體。應該先以婦科超音波檢查；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

烏恩慈表示，這些血塊也會混著較完整的子宮內膜碎片，視覺上會顯得更大、更嚇人，但還是要強調，這些都不是「壞東西」，子宮有沒有癌症也不能用血塊來判斷。

烏恩慈進一步說明，血塊是常見的生理現象，但若血塊量多又伴隨嚴重經痛，先別急著調身體。應該先以婦科超音波檢查，排除子宮肌瘤、子宮腺肌症等問題，必要時抽血檢測是否因經血過多造成貧血。

烏恩慈補充，如果一切檢查都正常，那你只是在經歷一個有血塊的普通月經週期，無需過度擔心；很痛的話就放心吃止痛藥、增加活動量，反而能幫助血塊排出、減輕不適。

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