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健康網》吃堅果竟痘痘爆量 營養師揭3大誤區

2025/07/23 09:34

陳珮淳指出，不少民眾將堅果視為養生必備，每天大量食用，卻忽略了堅果「高油脂」的本質。；示意圖。（圖取自freepik）

陳珮淳指出，不少民眾將堅果視為養生必備，每天大量食用，卻忽略了堅果「高油脂」的本質。；示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕堅果一向被視為健康食材，但你是否吃著「原味堅果」卻發現臉上痘痘大爆發？營養師陳珮淳於臉書專頁「熊抱營養師｜珮淳」提醒，堅果本身並非長痘元凶，關鍵在於「你怎麼吃」！應搭配5抗痘營養素共同攝取，包含鋅、Omega-3脂肪酸、維生素A及C、益生菌＋高纖蔬果。

陳珮淳指出，不少民眾將堅果視為養生必備，每天大量食用，卻忽略了堅果「高油脂」的本質。一旦攝取過量，反而可能造成體內負擔，引發皮膚發炎反應，加重痘痘問題。

堅果吃錯 痘痘狂冒3大誤區

1. 誤區一：越健康越能多吃？陳珮淳強調，即使是好油，每日建議攝取量仍僅為「一小掌心」（約5-6顆）。許多人將堅果當作零食猛嗑，無形中攝取過多脂肪，是痘痘反覆爆發的原因之一。

2. 誤區二：市售堅果就等於原味？市面上不少標榜「原味」的堅果，其實含有鹽、糖、香料，甚至經油炸處理。這類堅果會大幅提升體內發炎風險，間接誘發痘痘生成。

3. 誤區三：夏天照吃不誤？夏季本就容易皮脂分泌旺盛，加上大量攝取油脂類食物，更可能「火上加油」，引爆青春痘危機。若再搭配高糖食品如蜂蜜優格、早餐麥片，等於加乘皮膚壓力。

生菜沙拉搭配餐食，幫助穩定腸道健康，改善下巴與嘴角區反覆爆痘；圖為情境照。（圖取自freepik）

生菜沙拉搭配餐食，幫助穩定腸道健康，改善下巴與嘴角區反覆爆痘；圖為情境照。（圖取自freepik）

6招吃堅果不爆痘！

陳珮淳建議，正確吃堅果方式為每日適量攝取，並選擇無調味、無加工的「真正原味」堅果，搭配以下抗痘營養素共同攝取，有助於改善膚況：

●鋅（Zinc）：減少痘痘反覆發作、促進癒合；食物來源：南瓜籽、腰果、牡蠣、瘦牛肉、雞蛋。

●Omega-3脂肪酸：抑制發炎、平衡皮脂；食物來源：亞麻仁籽、核桃、小魚乾、鮭魚、鯖魚。

●維生素A：代謝老廢角質、改善粉刺；食物來源：胡蘿蔔、地瓜、菠菜、蛋黃、南瓜。

●維生素C：淡化痘疤、提升皮膚明亮度；食物來源：奇異果、芭樂、莓果、彩椒、檸檬水。

●益生菌＋高纖蔬果：穩定腸道健康，改善下巴與嘴角區反覆爆痘；推薦吃法：優格＋奇亞籽＋藍莓＋原味堅果，或生菜沙拉搭配餐食。

營養師提醒，改善痘痘肌，除了攝取上述營養素，更需配合均衡飲食、充足水分及避免辛辣、油炸與高糖食品。痘痘不是用手擠掉的，而是透過營養與生活調整慢慢改善。堅果選對吃法，其實是皮膚的好幫手！

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