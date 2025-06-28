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健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

健康網》精液見血！ 6原因一次看

2025/06/28 21:31

醫師指出，血精症常見原因有：無原因的自發性血精、發炎和感染、遭受外傷、手術和醫療程序、全身性疾病、惡性腫瘤；示意圖。（圖取自shutterstock）

醫師指出，血精症常見原因有：無原因的自發性血精、發炎和感染、遭受外傷、手術和醫療程序、全身性疾病、惡性腫瘤；示意圖。（圖取自shutterstock）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕偶然發現精液裡面有血絲、紅色的點點，甚至變成棕色？恆昕泌尿科診所院長陳鈺昕表示，常見原因有：無原因的自發性血精、發炎和感染、遭受外傷、手術和醫療程序、全身性疾病、惡性腫瘤。

陳鈺昕在臉書專頁「恆昕泌尿科診所」說明，當精液內含有血液變成血紅色、粽色，甚至裡面帶有血絲，都可以稱為「血精症」，好發於20-40歲青壯年男性，可能出現一次後就消失，也可能持續數個月之久，但慶幸的是大多數出現血精的原因多數是良性的。

血精的常見原因

●無原因的自發性血精：常見為生理性血精，可能是性行為較頻繁或禁慾太久，使得射精時儲精囊強烈收縮或射精時囊內壓力降低導致血管破裂出血，通常過段時間會自行改善。

●發炎和感染：如攝護腺炎、儲精囊炎、尿道炎、結石等。

●遭受外傷：外力撞擊造成微血管破裂，通常可自行痊癒。

●手術和醫療程序：輸精管結紮手術、泌尿或生殖系統手術、攝護腺手術或切片後可能出現。

●全身性疾病：嚴重高血壓、凝血功能異常、慢性肝臟疾病皆可能導致。

●惡性腫瘤：腫瘤導致的血精僅佔2-3%，如攝護腺癌、膀胱癌、尿道癌等。

正常精液標準顏色

●乳白色／灰白色：正常的精液顏色。
●淡黃色：禁慾時間較長的顏色。
●白色：可能是有感染或病菌入侵。
●黃色／黃綠色：恐有感染、或輸精管、泌尿道、攝護腺、儲精囊發炎狀況。
●紅色／棕色／暗紅：代表可能有出血，可能是攝護腺、儲精囊發炎，或是結石、腫瘤所造成。
●透明或無色：體內沒有足夠的精液，或是精子濃度低。

陳鈺昕提醒，一旦發現血精不要恐慌，也別只靠AI自我診斷，如果合併其他症狀可能會延誤最佳治療時機。

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