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健康網》「這」氣體讓皮膚老得快又長痘！ 醫教4招防護法

2025/06/26 20:02

空污不只讓天空霧濛濛，還會讓我們的皮膚變老、變敏感，甚至長痘痘；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

空污不只讓天空霧濛濛，還會讓我們的皮膚變老、變敏感，甚至長痘痘；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕空污不只讓天空霧濛濛，還會讓我們的皮膚變老、變敏感，甚至長痘痘！萬芳醫院皮膚科主治醫師沈孟暵指出，其中一種「二氧化氮（NO₂）」的污染物，是從車子、工廠排出的氣體，特別容易傷害皮膚。住在NO₂高的地方不僅皮膚看起來比實際年齡老，還容易出現紅腫癢等狀況，甚至可能長黑斑。而清潔皮膚擦保濕霜少去空氣污染嚴重的地方使用空氣清淨機4動作可有效保護皮膚。

二氧化氮會讓皮膚變老

沈孟暵在臉書專頁「沈孟暵 皮膚醫師」發文表示，二氧化氮會讓皮膚看起來比實際年齡還老！科學家發現，長期住在車多、二氧化氮濃度高的地方，皮膚容易長皺紋、變鬆弛，還可能冒出黑斑。2016年的研究發現，科學家比較了德國和中國女性的皮膚。他們發現，如果空氣中的二氧化氮濃度每增加10微克/立方公尺，50歲以上女性的臉頰黑斑就會多25%！不管是德國還是中國，結果都一樣，二氧化氮真的會讓皮膚老得更快。

二氧化氮讓皮膚變敏感

沈孟暵說明，二氧化氮不只讓皮膚變老，還會讓皮膚變得很脆弱，容易紅、癢、刺痛，甚至濕疹。這是因為二氧化氮會破壞皮膚的保護層，讓水分跑掉，皮膚變乾，防禦力也會變差。實驗發現，科學家讓一些人短時間接觸二氧化氮，發現不管是健康的人還是已經有皮膚問題的人，皮膚都會變得更容易乾燥，失去水分。

研究指出，不管是健康的人還是已經有皮膚問題的人，皮膚都會變得更容易乾燥，失去水分；情境照。（圖取自freepik）

研究指出，不管是健康的人還是已經有皮膚問題的人，皮膚都會變得更容易乾燥，失去水分；情境照。（圖取自freepik）

對小孩的影響

沈孟暵表示，如果小時候住在二氧化氮多的地方，容易得濕疹，甚至媽媽懷孕時接觸太多二氧化氮，小孩可能更容易有皮膚問題。研究發現，在二氧化氮濃度高的州，濕疹的病例比較多，尤其在冷天或溫暖的季節更明顯。

二氧化氮讓痘痘更嚴重

沈孟暵提到，住在車多的地方，痘痘好像特別容易冒出來？這可能也跟二氧化氮有關。2021年，科學家在黎巴嫩調查了372位18到55歲的人，發現住在二氧化氮濃度高的地方，長痘痘的機率比別人高8倍！尤其是靠近發電廠（會排出很多二氧化氮）工作的人，痘痘問題更嚴重。

怎麼保護皮膚？

沈孟暵補充，知道了二氧化氮對皮膚的壞處，我們可以做些事情來保護自己：

●清潔皮膚：每天洗臉，把空氣中的髒東西洗掉。

●擦保濕霜：幫皮膚補水，加強保護層。

●少去空氣污染嚴重的地方。

●室內可以使用空氣清淨機，改善空氣品質。

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