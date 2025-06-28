健康網》排毒飲品「綠拿鐵」傷身？ 醫建議減量別硬ㄍㄧㄥ

醫師指出，綠拿鐵喝過了頭，膳食纖維瞬間爆量，可能造成腸胃腸道難以負荷

；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕顏色綠油油，集結大量蔬果精華的飲品「綠拿鐵」，主打健康排毒，人手一杯好流行。然而，有些病人求診自述明明吃得很健康，卻仍覺得肚子很脹，胃腸肝膽科專科醫師吳宗勤警告，關鍵就在早餐的1杯綠拿鐵，不僅飲用後出現腹脹、脹氣，甚至腹瀉的窘境。原因在於，綠拿鐵喝過頭可能造成腸胃腸道難以負荷。

「吳醫師，我肚子好脹，就算每天都拉肚子還是很脹，明明吃得很健康，沒有不良嗜好，吃甚麼藥物都沒用，為什麼？」吳宗勤在臉書專頁「腹內的日常 吳宗勤醫師」發文指出，每次聽到病人這樣的說法時，通常會觀察到他們都有累積很久的地雷，每週7天固定的飲食模式，7天早餐都一樣，晚餐沒變過。其中，最常見的地雷是，絕大多數人都不願意更改的「健康飲食習慣」：早餐一定要來杯綠拿鐵。

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吳宗勤表示，許多人為了健康、排毒或減重，會選擇飲用綠拿鐵 （Green Smoothie），認為它集合了大量蔬果精華，既方便又營養。然而，不少民眾飲用後卻出現腹脹、脹氣，甚至腹瀉的窘境。

當吳宗勤希望病人能減量喝綠拿鐵，仍有病患氣沖沖不滿。事實上，他說，沒有說一定不能喝，可以調整成在不覺得腹脹的時候喝，或是原本每天喝改成一週喝2-3次。

吳宗勤歸納綠拿鐵可能造成腸胃不適的5大常見原因：

1.膳食纖維瞬間爆量，腸道難以負荷

綠拿鐵將大量蔬菜和水果打碎，富含極高的膳食纖維。對於平時纖維攝取不足的現代人來說，腸道突然需要處理遠超平時數倍的纖維量，容易導致以下情況：

●產氣過多：腸道菌在分解這些纖維時會產生大量氣體（氫氣、甲烷），造成腹部脹氣、頻繁排氣。

●蠕動過快：水溶性纖維會吸收水分、增加糞便體積，非水溶性纖維則會刺激腸道蠕動。過量攝取可能導致腸道蠕動過於劇烈，引發腹瀉或絞痛。

2.「FODMAP」含量高，引爆敏感性腸道

許多綠拿鐵的常見食材，其實是高FODMAP（高發酵性碳水化合物）食物， FODMAP是指一群在小腸難以被吸收的短鏈碳水化合物，它們會快速在腸道內發酵產氣，並將水分帶入腸道，是造成腸躁症（IBS）症狀（如腹脹、腹痛、腹瀉）的主要元凶之一。

常見高FODMAP食材：

●水果：蘋果、芒果、西洋梨、桃子、西瓜、蜂蜜

●蔬菜：花椰菜、洋蔥、蘆筍、蘑菇

●添加物：高果糖糖漿、部分代糖（如山梨糖醇）

改善建議：若自知腸胃敏感或有腸躁症，應仔細查看成分表，盡量選擇由低FODMAP食材，例如，菠菜、羽衣甘藍、小黃瓜、柑橘類、香蕉組成的綠拿鐵。

3.生冷寒性食材，刺激腸胃

市售綠拿鐵為了保鮮與口感，通常是冰的，且大部分蔬果未經烹煮。根據中醫理論，許多蔬果屬性偏「寒涼」，例如，芹菜、苦瓜、西瓜、哈密瓜等等。對於體質虛寒或腸胃功能較弱的人來說，一次性飲用大量生冷飲品，導致消化不良、腹瀉，特別是空腹飲用時更為明顯。

4.未經處理的生菜，消化門檻高

部分蔬菜，特別是十字花科植物，例如，羽衣甘藍、高麗菜，含有難以消化的複合性醣類。生食這些蔬菜會對腸胃造成較大負擔。此外，有些蔬菜，例如，菠菜含有較高的草酸，雖然對多數人無害，但對敏感族群可能造成不適。

5.隱藏的添加物與衛生疑慮

為了讓口感更滑順或更甜，部分市售綠拿鐵可能會添加：

●乳製品：牛奶、優格等，對於乳糖不耐症的消費者是明確的腹瀉原因。

●糖或甜味劑：過量的果糖或人工甜味劑（糖醇類），本身就容易引起滲透性腹瀉。

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