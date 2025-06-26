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健康網》減重不吃白飯？ 醫破迷思：吃對時間控糖穩情緒

2025/06/26 16:15

中醫師表示，白飯易消化且健胃，吃對時間、順序，除有助減重者穩糖，也能穩定情緒；情境照。（圖取自photoAC）

中醫師表示，白飯易消化且健胃，吃對時間、順序，除有助減重者穩糖，也能穩定情緒；情境照。（圖取自photoAC）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕近年低碳飲食流行，想瘦身者甚至可能連3餐都拒絕吃白飯。上璽中醫中醫師余雅雯表示，相較於糙米，白飯更易消化，且有助補脾健胃，不僅減重者適合，腸胃功能不佳者也推薦吃。想瘦身建議中午以蛋白質加蔬菜為主，晚餐可吃少量白飯，搭配均衡菜色，只要吃對時間，不僅能穩糖，情緒也更健康。

余雅雯於臉書專頁「上璽中醫 余雅雯 中醫師」發文分享，夏天到來，減肥門診的人數都會明顯增加，許多人對於減重飲食有些固定觀念，像是完全不吃澱粉、不碰白米飯，但其實這樣反而可能讓身體陷入惡性循環。以中醫角度來看，白飯不僅不罪惡，只要吃對時間、吃對順序，反而是維持健康的關鍵。

飲控禁白飯 餓怒又失眠

余雅雯進一步提及，曾有門診患者因為體重過重、飯前血糖偏高，開始嚴格限制碳水攝取，短期雖然變瘦，但只要一吃澱粉就立刻反彈，飲控過程中甚至出現情緒差、睡不好、月經減少等問題。後來經過血糖監測發現，並非不能吃白飯，而是要選對時間吃。以該名患者來說，她不適合中午吃澱粉，反而早晚吃血糖變化較小。

白飯易消化 腸胃差也合適

除了白米飯，是否其他米穀也都推薦攝取？余雅雯說明，白飯性微涼、味甘，具有補脾益氣、生津健胃的功效。相較於糙米、五穀米，白飯更容易消化，也比較不會造成腸胃負擔，尤其適合有胃炎、消化不良、脹氣、便秘、腹瀉、胃食道逆流等腸胃功能問題者。此外，每天吃一點白飯，也有助增加腸胃蠕動、提升營養吸收，且可增加飽足感。

余雅雯建議，白飯飲食中午可以蛋白質+蔬菜為主；晚餐少量白飯+各種菜色均衡飲食。白飯不是你的敵人，與其完全不碰，不如學會正確吃飯，只要吃得對、搭配好蔬菜與蛋白質，白飯能讓血糖穩、身體好、情緒也更健康。

中醫師說，糙米、五穀米較易造成腸胃負擔，有胃炎、胃食道逆流等腸胃功能問題者，建議吃白飯，增加腸胃蠕動與營養吸收；示意圖。（圖取自photoAC）

中醫師說，糙米、五穀米較易造成腸胃負擔，有胃炎、胃食道逆流等腸胃功能問題者，建議吃白飯，增加腸胃蠕動與營養吸收；示意圖。（圖取自photoAC）

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