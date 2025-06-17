健康網》荔枝季開跑！「丁香荔枝」Q彈爆汁酷似蒟蒻

北農介紹，丁香荔枝因果肉Q彈、類似蒟蒻的口感，又被暱稱為「蒟蒻荔枝」。（資料照）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕隨著夏季來臨，正是品嚐荔枝的最佳時節。台北農產運銷公司近日在官方臉書專頁「臺北農產」介紹1款特殊荔枝品種—「丁香荔枝」，憑藉獨特口感與飽滿果肉，為夏日水果焦點；果肉Q彈、口感勝似蒟蒻，因此也被稱蒟蒻荔枝。

北農表示，丁香荔枝的特色除了果肉Q彈，還有「超級大顆」、「水份充足」與「果肉飽滿」等優點。咬下去的瞬間，微微酸香率先在口腔中釋放，接著是濃郁的甜味緊隨其後，層次豐富，彷彿在嘴裡綻放果凍般的彈牙感，讓人忍不住一顆接一顆。

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北農表示，丁香荔枝的特色除了果肉Q彈，還有「超級大顆」、「水份充足」與「果肉飽滿」等優點。（圖擷取自北農臉書）

丁香荔枝因果肉Q彈、類似蒟蒻的口感，又被暱稱為「蒟蒻荔枝」。外觀上比常見的玉荷包更加紅潤，果皮上帶有細小顆粒狀突起。值得注意的是，丁香荔枝的產期相對集中，主要在每年6月中旬，目前正值盛產期。北農呼籲喜愛荔枝的消費者把握機會，到傳統市場或水果攤位選購品嚐，感受這一口屬於夏天的Q彈鮮甜。

此外，農業部提醒，荔枝含葡萄醣、蔗醣、檸檬酸、蘋果酸、精氨酸、鈣、鎂、磷、鐵、鋅、鉀和維生素B及C等營養素。但吃多了容易引起口乾舌燥等「上火」現象，因此建議每天不要吃超過10粒，如果是體質比較燥熱的民眾，建議一天只吃5粒。

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