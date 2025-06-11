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每天喝優格「默默在變瘦」！醫揭3大代謝關鍵

2025/06/11 22:18

優格含活菌與代謝促進物質，助腸道健康與燃脂。示意圖。（資料照）

優格含活菌與代謝促進物質，助腸道健康與燃脂。示意圖。（資料照）

羅碧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕優格除了幫助排便、減少腹脹，原來還藏有強大的代謝調節力量？台北榮總遺傳優生科主任張家銘指出，發酵乳製品如優格，能透過益生菌、短鏈脂肪酸與次級膽汁酸三大關鍵，悄悄促進體內燃脂、穩定血糖，甚至降低慢性發炎，是每天一杯也不嫌多的「代謝加速器」。

張家銘在臉書專頁「基因醫師張家銘」分享，門診中經常被問到：「每天喝優格，這樣算保養嗎？」他給出肯定回答，並進一步解釋，優格內含的益生菌如乳酸桿菌與雙歧桿菌，進入腸道後會產出重要的代謝物質短鏈脂肪酸（SCFAs），包括乙酸、丙酸與丁酸。這些小分子有助提升脂肪氧化、刺激飽足感、改善血糖穩定度，且能降低慢性發炎。

不只如此，優格中益菌還能「加工」肝臟分泌的膽汁，生成另一類代謝關鍵物質次級膽汁酸。它們可啟動體內兩個代謝受體 FXR 與 TGR5，負責調控脂肪是否被儲存或燃燒，同時幫助穩定血糖與血脂。

張家銘指出，這些腸道代謝物與受體就像身體的開關，「決定我們是走向修復、燃脂的健康模式，還是發炎、儲存能量的壞模式」，而一杯優格正是啟動好模式的關鍵之一。

許多研究也已證實，經常攝取發酵乳製品的人，脂肪堆積風險較低，血糖與膽固醇控制更穩定。他提醒民眾，並非所有市售優格都有同樣效果，果味或含糖優酪乳可能反而導致肥胖。建議選擇無糖、原味、標示含活菌的優格或克非爾，再搭配水果或堅果，為益菌提供更多代謝原料。

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