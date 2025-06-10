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健康網》談戀愛卻好心累？ 心理師解析「有毒關係」5大特徵

2025/06/10 20:31

余佳容表示，如果你發現每天的心情好壞，全取決於對方的態度，這其實已經喪失了對自己情緒的主導權；圖為情境照。（圖取自freepik）

余佳容表示，如果你發現每天的心情好壞，全取決於對方的態度，這其實已經喪失了對自己情緒的主導權；圖為情境照。（圖取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕戀愛應該是甜蜜且令人感到幸福的，但為何有些戀情反而讓人越來越累、越來越不快樂，甚至影響心理健康？台北同伴心理諮商所所長余佳容在臉書專頁「情緒覺察筆記 余佳容心理師 情感關係 禪繞課程 台北心理諮商 陪伴心理體系」發文指出，當一段感情讓人筋疲力盡、失去自信，甚至無法快樂，極有可能已經陷入「有毒的戀愛關係」。

余佳容表示，許多人在感情中經常自問：「我還是很愛他，可是怎麼知道他是不是對的人？」其實，判斷戀情是否健康，可以從以下幾個特徵來檢視：

一、情緒全被對方掌控

如果你發現每天的心情好壞，全取決於對方的態度，當他對你好的時候你很開心，但當他冷漠、生氣時，你就感到焦慮不安，這其實已經喪失了對自己情緒的主導權，淪為對方的「情緒奴隸」。余佳容強調，健康的戀愛應該是彼此尊重、互相支持，而非讓對方決定你的快樂或痛苦。

二、總是小心翼翼 害怕對方生氣

如果在這段感情裡，你開始不敢做自己，說話前總是思前想後，深怕惹對方不高興，甚至做任何事都優先考慮對方感受，卻忽略了自己的需求，這樣的關係只會讓人愈來愈沒有自信，甚至失去自我價值觀。若對方經常透過情緒勒索、冷暴力或責怪讓你妥協，這絕對是一段不健康的戀愛。

三、過度控制你的生活

當戀人對你的生活有過度掌控慾時，常會出現以下行為：要求你訊息秒回，否則生氣；阻止你與朋友聚會；翻看你的手機、社群帳號，甚至質疑你是否出軌。這種「佔有慾過強」的表現，表面看似是「愛」，實際上卻是控制。余佳容提醒，真正健康的愛情應該建立在彼此自由與信任之上，而非打著「愛你」的旗號限制對方。

四、經常被貶低 讓你懷疑自己

「你真的很笨」、「你根本做不好」，如果另一半經常用這樣的言語貶低你，即便你努力改變也無法獲得對方肯定，長期下來將會嚴重打擊自信心，甚至讓人開始懷疑自己的價值。真正愛你的人，會讓你變得更好，而不是讓你不斷否定自己。

五、戀愛讓你感到筋疲力盡

當戀愛不再是一種陪伴，而成為一種消耗，甚至讓你壓力倍增、感到無助與疲憊，這段關係就值得重新思考。尤其當你發現自己付出很多，對方卻無動於衷，甚至讓你對戀愛逐漸失去期待，這樣的關係不但不會讓你幸福，還可能傷害心理健康。

余佳容指出，當戀愛不再是一種陪伴，而成為一種消耗，甚至讓你壓力倍增、感到無助與疲憊，這段關係就值得重新思考；圖為情境照。（圖取自freepik）

余佳容指出，當戀愛不再是一種陪伴，而成為一種消耗，甚至讓你壓力倍增、感到無助與疲憊，這段關係就值得重新思考；圖為情境照。（圖取自freepik）

害怕離開 卻又不快樂

余佳容也提醒，有些人明知這段感情讓自己痛苦，卻仍然不願離開，害怕分手後更孤單，甚至一再安慰自己「他有時候還是對我不錯」。但這樣的矛盾心理，其實正是因為產生了「情感依賴」。真正愛你的人，應該讓你感受到快樂與幸福，而不是反覆受傷。

陷入有毒戀愛該怎麼辦？

對於如何擺脫「有毒戀愛」，余佳容提出4大建議：

1. 認清事實不再合理化對方行為：別再替對方找藉口，例如「他只是太愛我了」，因為真正的愛不應該以傷害為代價。

2. 建立自我價值不讓對方操控情緒：培養興趣、拓展交友圈，讓情感不再全寄託於對方。

3. 與信任的朋友或專業心理師討論：若難以自行判斷，找朋友傾訴或尋求專業協助，幫助釐清感情真相。

4. 勇敢離開，給自己新的開始：當一段感情已嚴重影響生活與健康時，分手不是失敗，而是給自己遇見更好緣分的機會。

余佳容最後強調：「健康的戀愛，應該是互相尊重、彼此成長、共同快樂的過程，而不是讓你失去自我。如果你發現自己正處於一段『有毒的戀愛』，請勇敢為自己做出選擇，因為你值得被好好愛。」

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