健康網》聚餐避「地雷食物」 學者：多吃恐增心血管風險

營養學者洪泰雄指出，甜美的冰淇淋，暗藏不少「化學配方」，例如，氫化植物油等，長期累積下來，會增加心血管疾病風險；圖為情境照。（圖取自freepik）



紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕不管和友人或是和家人到餐廳聚餐時，看到免費提供的冰淇淋，誘人的色澤與香氣，總忍不住多吃幾球。營養學者洪泰雄指出，甜美的冰淇淋，暗藏不少「化學配方」，例如，乳化劑、氫化植物油等，長期累積下來，不只造成血糖問題，還會增加心血管疾病風險。

洪泰雄在臉書指出，聚餐到餐廳時，免費提供的冰淇淋，常含有的「化學配方」包括乳化劑、安定劑、人工香料、色素、氫化植物油、果糖糖漿等，吃進肚子裡，長期累積下來，可能影響代謝健康、血糖、心血管，甚至是腸道菌相。偶爾吃無妨，一旦成了日常習慣，恐怕會有後續健康風險，要多想一想。

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洪泰雄說明，「化學冰淇淋」屬坊間俗稱，主要指使用大量人工添加物、加工助劑製成的冰淇淋，和傳統使用鮮奶、蛋黃、糖、天然香草製成的冰淇淋不同。化學冰淇淋常見添加物包括：乳化劑（如單甘油脂、卵磷脂）、安定劑（如瓜爾膠、關華豆膠、卡拉膠、海藻膠）、人工香料（如香草香精、草莓香精等）、植物油取代鮮奶油（如氫化棕櫚油、椰子油）等。

對身體健康的影響

●人工香料，可能引發部分人過敏反應、頭痛。

●人工色素，某些人工色素疑與過動症、過敏有關，部分人群需注意，尤其是兒童最好要避免。

●乳化劑、增稠劑，過量攝取疑似影響腸道菌相與代謝。

●反式脂肪/氫化油脂，增加心血管疾病風險，需嚴格避免，部分國家已禁止。

●高果糖糖漿，增加肥胖、脂肪肝、胰島素阻抗風險，影響程度從中到高度風險。

洪泰雄，如果偶爾吃一點，問題不大，若是經常大量吃，恐怕增加代謝性疾病風險，最好謹慎選擇。

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