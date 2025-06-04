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不讓埃及斑蚊在雲林落根 雲縣設置誘殺桶

2025/06/04 12:04

環保局環境衛生科長廖崇圜說，誘殺桶可以殺登革熱病媒蚊白線斑蚊、埃及斑蚊卵粒、成蚊。（記者黃淑莉攝）

環保局環境衛生科長廖崇圜說，誘殺桶可以殺登革熱病媒蚊白線斑蚊、埃及斑蚊卵粒、成蚊。（記者黃淑莉攝）

〔記者黃淑莉／雲林報導〕國家衛生研究院經過3年監測，2024年確認埃及斑蚊跨越北迴歸線在雲林北港棲息，中央及縣府隨即啟動滅蚊計畫，由於今年1至5月每月仍有發現埃及斑蚊幼蟲，環保局針對北港朝天宮周邊9個高風險區域設置誘殺桶，期盼能有效監控登革熱傳播風險。

環保局環境衛生科長廖崇圜指出，埃及斑蚊是傳播登革熱的病媒蚊之一，傳播力比白線斑蚊好幾倍，夏天是登革熱疫情高風險季，國衛院調查在北港發現埃及斑蚊拓殖，為了防止病媒蚊散布，環保局參考國衛院在南部縣市設置大型誘殺桶經驗，在朝天宮周邊9個里，包括共榮、東華、光民、仁和、東陽、南安、中和、義民及賜福里，共設置30個誘殺桶。

杜絕埃及斑蚊在雲林北港落根，雲林縣環保局在北港朝天宮周邊9個里設置誘殺桶。（記者黃淑莉攝）

杜絕埃及斑蚊在雲林北港落根，雲林縣環保局在北港朝天宮周邊9個里設置誘殺桶。（記者黃淑莉攝）

廖崇圜表示，誘殺桶為5公升容量的塑膠提桶，桶內放1公升清水誘蚊產卵，另在桶內裝設黏膠板，水裡放置藥劑，桶子上面蓋上紗網，可殺蚊卵，成蚊也飛不出去。

廖崇圜說，環保局人員每週會派人巡檢，除觀察有無埃及斑蚊成蚊，也看病媒蚊數量有無增加，現視狀況加強周邊清消，及找出其他孳生源。

環保局長張喬維表示，目前已進入登革熱流行高峰期，呼籲民眾要加強住家附近積水容器清除，誘殺桶是用來監測病媒蚊使用，請民眾不要任意移動或拿走。

衛生局長曾春美指出，去年全縣沒有登革熱本土個案，今年1至5月也沒有，但呼籲民眾要落實巡倒清刷，即每週巡查住家周圍積水容器，積水倒掉不讓蚊蟲樂孳生，保持環境整潔，刷洗容器內壁清除蚊卵。

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