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嚇！全球半數人恐中鏢 「弓形蟲」害精子身首異處

2025/06/02 13:28

顯微鏡下的弓形蟲組織囊體，呈深色染色。弓形蟲能以休眠囊體形式終身潛伏於人體組織中。（圖取自美國疾病管制與預防中心CDC）

顯微鏡下的弓形蟲組織囊體，呈深色染色。弓形蟲能以休眠囊體形式終身潛伏於人體組織中。（圖取自美國疾病管制與預防中心CDC）

黃宜靜／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕過去半世紀，全球男性生育能力大幅下滑，背後原因複雜。近期研究將矛頭指向1種常見的單細胞寄生蟲「弓形蟲」（Toxoplasma gondii），估計全球約3-5成民眾受其感染。2025年4月發表的1項研究首度揭示，人類精子與弓形蟲接觸後，竟會發生頭部斷裂現象，提供男性不育新線索。

科學新聞網站《Science Alert》報導，美國印第安納大學微生物學與免疫學教授蘇利文（Bill Sullivan）指出，該研究由德國、烏拉圭與智利學者合作完成，進一步強化弓形蟲可能損害男性生殖健康的證據，也凸顯預防此寄生蟲感染的重要性。

弓形蟲透過多種途徑傳播，包括感染貓隻的排泄物、未煮熟肉類，以及遭污染的蔬果或水源。大多數健康成人初次感染時症狀輕微甚至無感，但弓形蟲可潛伏體內終生，形成囊體，潛藏於腦部、心臟與肌肉中。

1980年代愛滋病（AIDS）流行期間，已有病例報告顯示弓形蟲可寄生於患者睪丸。動物實驗亦證實，弓形蟲可於感染數日內迅速進入睪丸與副睪；人類研究則顯示感染者的精液品質異常與不育風險增加，但相關性仍存在爭議，尚須更多數據驗證。

最新研究透過試管實驗，觀察弓形蟲對人類精子的直接影響，結果顯示，精子與弓形蟲接觸僅5分鐘，就有22.4%發生頭部斷裂。隨接觸時間延長，損傷比例升高，且倖存精子多數外型扭曲，部分頭部甚至出現孔洞，疑似遭弓形蟲入侵。

研究人員進一步指出，除了物理破壞，弓形蟲引發的慢性發炎反應，亦可能影響男性生殖道環境，間接損害精子生成與功能。這些多重有害作用可能與全球男性生育率持續下降有關。

不過，目前多數動物實驗證據雖具說服力，弓形蟲對人類生育能力的實際影響仍有待更大規模臨床研究確認。部分資料顯示，高收入國家的男性不育率上升與弓形蟲感染率變化並不一致，顯示該寄生蟲可能只是諸多因素之一。

儘管如此，專家強調，避免弓形蟲感染對維護整體健康仍屬關鍵。弓形蟲是美國主要食源性致死病原體之一，孕婦與免疫力低下者感染後更具高風險。預防方式包括妥善處理貓砂、徹底煮熟肉類、清洗蔬果，並避免生食海鮮與飲用未煮沸的水。

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