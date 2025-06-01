健康網》翻來覆去睡不著？ 研究：睡前吃「1水果」超助眠

研究顯示，睡前吃2顆奇異果，有助於睡眠品質提升、睡眠時長增加；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕每到晚上，總翻來覆去怎麼也睡不著？對此，胸腔暨重症醫學科醫師黃軒引述國外研究顯示，睡前吃2顆奇異果，或許有助於睡眠品質提升、睡眠時長增加。不過，該研究仍有限制，奇異果只是輔助，建議從規律作息、減少咖啡因與夜間藍光做起，從根本改善睡眠。

奇異果或益於睡眠 推測與3件事有關

黃軒於粉專「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」發文引述1項2011年的前瞻性試驗顯示，連續4週於睡前1小時吃2顆奇異果，有助於睡眠困擾的成人主觀睡眠品質分數（CPSQI）下降42.4%、入睡潛伏期降低35.4%、睡眠後覺醒時間下降28.9%、總睡眠時間上升13.4%、睡眠效率提高5.41%。後續也有許多研究支持相同論點。

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為何吃奇異果可能有益於睡眠？黃軒指出，研究人員推測與3原因有關，首先，奇異果含5-HT，可在大腦轉化為褪黑激素，協助調節晝夜節律；奇異果富含維生素C、E、葉酸與多酚可減少氧化壓力、促進神經傳導安定；最後其中的膳食纖維與益生元，改善腸道菌相，間接影響腸–腦軸與睡眠荷爾蒙分泌。

研究人員推測，睡前吃奇異果有助於睡眠，可能與其中的營養素有關；示意圖。（圖取自freepik）

研究仍有限制 規律作息才是根本

黃軒補充，不過，這樣的科學研究，多屬小規模、開放標籤研究，安慰劑與盲法控制不足，且受試者年齡與性別分布侷限，外推一般人群仍需謹慎，再加上研究期間僅4–6週，無長期安全與依從性數據，仍有臨床限制，真正要把它納入臨床建議，還需要更嚴謹的大型試驗來證實。建議生活實務上可依照以下方式進行：

1. 想嘗試者可在睡前60分鐘吃2顆綠色奇異果（約150克、70大卡）。

2. 糖尿病患者、低FODMAP飲食族群或對奇異果／乳膠過敏者，應先與醫師討論。

3. 睡眠衛教仍是根本：規律作息、減少咖啡因與夜間藍光，奇異果只是輔助。

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