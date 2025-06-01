自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》翻來覆去睡不著？ 研究：睡前吃「1水果」超助眠

2025/06/01 20:37

研究顯示，睡前吃2顆奇異果，有助於睡眠品質提升、睡眠時長增加；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

研究顯示，睡前吃2顆奇異果，有助於睡眠品質提升、睡眠時長增加；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕每到晚上，總翻來覆去怎麼也睡不著？對此，胸腔暨重症醫學科醫師黃軒引述國外研究顯示，睡前吃2顆奇異果，或許有助於睡眠品質提升、睡眠時長增加。不過，該研究仍有限制，奇異果只是輔助，建議從規律作息、減少咖啡因與夜間藍光做起，從根本改善睡眠。

奇異果或益於睡眠 推測與3件事有關

黃軒於粉專「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」發文引述1項2011年的前瞻性試驗顯示，連續4週於睡前1小時吃2顆奇異果，有助於睡眠困擾的成人主觀睡眠品質分數（CPSQI）下降42.4%、入睡潛伏期降低35.4%、睡眠後覺醒時間下降28.9%、總睡眠時間上升13.4%、睡眠效率提高5.41%。後續也有許多研究支持相同論點。

為何吃奇異果可能有益於睡眠？黃軒指出，研究人員推測與3原因有關，首先，奇異果含5-HT，可在大腦轉化為褪黑激素，協助調節晝夜節律；奇異果富含維生素C、E、葉酸與多酚可減少氧化壓力、促進神經傳導安定；最後其中的膳食纖維與益生元，改善腸道菌相，間接影響腸–腦軸與睡眠荷爾蒙分泌

研究人員推測，睡前吃奇異果有助於睡眠，可能與其中的營養素有關；示意圖。（圖取自freepik）

研究人員推測，睡前吃奇異果有助於睡眠，可能與其中的營養素有關；示意圖。（圖取自freepik）

研究仍有限制 規律作息才是根本

黃軒補充，不過，這樣的科學研究，多屬小規模、開放標籤研究，安慰劑與盲法控制不足，且受試者年齡與性別分布侷限，外推一般人群仍需謹慎，再加上研究期間僅4–6週，無長期安全與依從性數據，仍有臨床限制，真正要把它納入臨床建議，還需要更嚴謹的大型試驗來證實。建議生活實務上可依照以下方式進行：

1. 想嘗試者可在睡前60分鐘吃2顆綠色奇異果（約150克、70大卡）。

2. 糖尿病患者、低FODMAP飲食族群或對奇異果／乳膠過敏者，應先與醫師討論。

3. 睡眠衛教仍是根本：規律作息、減少咖啡因與夜間藍光，奇異果只是輔助。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中