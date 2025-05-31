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健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

端午習俗要注意！ 雄黃酒恐傷身勿飲用

2025/05/31 14:55

在家門口掛艾草是端午節的民間習俗。（記者林承鴻攝）

在家門口掛艾草是端午節的民間習俗。（記者林承鴻攝）

〔記者林承鴻／台北報導〕今天是端午節，民間習俗會在家門口掛上艾草，用以驅散病氣與霉運。古時還會在酒中加入少量雄黃，製作成雄黃酒飲用。藥師提醒，雄黃在加熱後會轉化為劇毒的三氧化二砷，因此現今被列為毒劇中藥，使用上以外用為主。

艾草具有特殊香氣，可以趕走夏天惱人的蚊蟲。艾草的葉子—艾葉，更是作為中藥材被廣泛地應用。台北市立聯合醫院指出，艾葉屬於理血藥物，具有溫經止血、散寒止痛及安胎的功效，需注意不宜長期使用。

臨床上，艾葉可以治療咳血、便血、月經過多、妊娠出血、月經不調、宮冷不孕、胎動不安、痛風、皮膚濕疹或搔癢等症狀。北市聯醫中興院區藥劑科藥師藍靖欣提醒，若有出現上述情形，須經由中醫師診斷、評估後，可使用艾葉進行治療。

聯醫表示，雄黃為含硫和砷的礦石，具有解毒、驅蟲的作用，可治蟲蛇咬傷、寄生蟲感染及疥瘡。然而，雄黃在加熱後會轉化為劇毒的三氧化二砷，其與硫皆為有毒的成分，人體食用輕者上吐下瀉，重者危害神經細胞，甚至導致肝、腎、脾及心肌等器官壞死。因此，雄黃現今被列為毒劇中藥，使用上以外用為主，孕婦更是禁用。衛福部也建議民眾，端午節時不要喝雄黃酒。

藍靖欣提醒，在使用任何中藥之前，應先諮詢合格的中醫師，並依照醫師的指示使用安全合法的藥品，切勿輕信偏方或自行購買、使用中藥，以免危害自身健康。

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