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健康網》肚子不餓卻狂吃小心壓力性暴食 醫列12問題自測
葉立斌／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕肚子不餓，卻一直吃東西，可不只是嘴饞這麼簡單！台中大里仁愛醫院代謝減重中心主任趙世晃提醒，這可能是「壓力性暴食」的警訊，這種吃法不是為了享受飽食，而是身體在「用吃抒發情緒」，長期下來不利身體健康，因此提供12道是非題簡單自測，若發現自己符合9-12個情況，建議諮詢醫師或心理師，規劃整合治療，遠離壓力性暴食。
趙世晃在臉書專頁「減重代謝 趙世晃醫師的易瘦心法」發文指出，肚子不餓，卻一直吃東西，這可能不只是嘴饞，而是「壓力性暴食」的警訊。這種吃法不是為了享受飽食，而是身體在用吃抒發情緒，吃完有罪惡感，很快忘了，又忍不住要再吃，長期下來不利身體健康。
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12道是非題 符合9-12題者要留意
趙世晃提供12題簡單的是非題，讓民眾自測看看，若符合0-4題者，僅須保持覺察，尋找替代紓壓方式；符合5-8題者，就需稍微注意了，建議調整作息與飲食，加入運動／正念改善生活；符合9-12題者，應盡速諮詢醫師或心理師，規劃整合治療。
Q1：我常在不餓時也想吃東西？
Q2：情緒低弱時想吃甜食或炸物？
Q3：工作或讀書時會邊做事邊吃東西？
Q4：吃完有罪惡感，但很快又想再吃？
Q5：停止進食時會感到焦躁或空虛？
Q6：食物能讓我暫時覺得被安慰？
Q7：嘗試節制飲食反而讓我更有壓力？
Q8：經常在深夜或睡前吃消夜？
Q9：飲食混亂時，體重短期間內會大幅波動？
Q10：看到別人吃或美食照時，會立刻跟風？
Q11：越忙越類時就會吃得越快、越隨意？
Q12：感到焦慮或孤單時，第一反應是找食物吃？
尋找其他紓壓方式 找回情緒與進食主導
趙世晃強調，吃不是壓力唯一的出口，焦慮、孤單、忙碌的日常，需要更無害的紓壓方式，像是運動、冥想、寫字、深呼吸或是藉由閱讀，讓心重新安定下來。壓力取食是1種習慣、1種上癮，換個紓壓法，奪回情緒與飲食慾望的主導權。
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