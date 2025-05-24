健康網》睡前聽聲音助眠？美專家：自己有效最重要

專家強調，若聽聲音成為放鬆的一部分、能讓身體意識到「該睡覺了」，就是一種可行的睡眠儀式；圖為情境照。（圖取自freepik）

吳亮儀／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕許多人都有失眠困擾，有些人透過看電視、滑手機來幫助入睡，而也有些人發現聽有聲書、音樂、Podcast或電視節目能幫助入睡，但睡前看電視、滑手機被認為是「不良習慣」，如果「只聽不看」呢？

美國約翰霍普金斯大學醫學院的神經學教授暨睡眠醫學專家瑞秋・薩拉斯（音譯，Rachel Salas）表示，每個人的入睡方式不同，重點是「找到對自己有效的方法」，並強調，若聽聲音成為放鬆的一部分、能讓身體意識到「該睡覺了」，就是一種可行的睡眠儀式。

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《CNN》報導，聖路易市約翰・科克倫退伍軍人醫院的睡眠專科醫師暨聖路易大學醫學院兼任教授沙莉尼・帕魯提（音譯，Shalini Paruthi）透過電子郵件表示，睡前聽有聲書、Podcast、音樂或電視，關鍵在於這些內容是否幫助你放鬆，而不是讓你更清醒。

帕魯提進一步說明，如果所聽的內容反而讓人更專注、更加清醒，取代了睡眠時間，那對健康是有害的。根據建議，成人每天應維持至少7小時的規律睡眠，以維持最佳的表現；但如果聽了可以告訴身體「該休息了」，讓你感到安心、放鬆，可以將這些聲音視為睡前儀式的一部分。

英國睡眠心理學家琳賽・布朗寧（音譯，Lindsay Browning）則建議，應選擇能幫助你自然過渡到睡眠的內容，像是「不太引人入勝的內容」，大腦就不會因為太感興趣而強行保持清醒，想要繼續聽下去。例如，比起緊張刺激的懸疑的故事，睡前故事可以重播已經看過、知道結局的節目。

布朗寧提醒，聽聲音入睡雖有助眠效果，但若持續整晚播放，反而可能干擾睡眠品質，建議設定自動關閉功能，避免夜間突發的聲響、音量變化等干擾腦部休息。薩拉斯則補充，穩定如白噪音或ASMR對住在吵雜環境的人尤其有效，可幫助遮蔽外界干擾，提升睡眠品質。

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