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健康網》披薩健康吃！ 營養師：搭配青花椰苗解膩又抗炎

2025/05/20 08:29

營養師分享，披薩搭配富含蘿蔔硫素的青花椰苗，不但增加攝取膳食纖維，所含營養素有助抗發炎，吃起來解膩爽口，減少身體負擔；情境照。（圖取自陳冠蓉臉書）

營養師分享，披薩搭配富含蘿蔔硫素的青花椰苗，不但增加攝取膳食纖維，所含營養素有助抗發炎，吃起來解膩爽口，減少身體負擔；情境照。（圖取自陳冠蓉臉書）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕現代人生活忙碌經常簡單吃，披薩也是外食族常選擇的速食餐點之一。營養師陳冠蓉分享，即使身為營養師，偶爾也會吃披薩，只要選對食材一起吃，也能讓速食變得很健康。尤其推薦披薩搭配富含蘿蔔硫素的青花椰苗，增加膳食纖維攝取，吃起來不但解膩爽口，也有助於抗發炎，減少身體負擔。

芽菜蘿蔔硫素含量豐

陳冠蓉於臉書「蓉媽咪營養師健康寶典」發影片指出，青花椰苗富含蘿蔔硫素，可以抑制自由基、抗發炎，本身就是健康好食材。想吃披薩又怕營養不均衡？不妨試試在披薩上面添加青花椰苗，吃法方便，瞬間清爽解膩，而且口味超搭，不僅可以搭配披薩，所有食物都合適添加。她說，嘴饞最沒關係，吃對組合一樣能夠享受美味少負擔，青花菜苗可說是速食的最佳拍檔。

此外，陳冠蓉曾於臉書專頁發文提及，像青花椰苗這類「芽苗蔬菜」，也是她常推薦癌友偶爾攝取的蔬菜種類之一，主要原因包括以下2點：

1.芽苗蘿蔔硫素（Sulforaphane）含量高：蘿蔔硫素具抗菌、抗氧化與抗癌等好處；十字花科蔬菜如青花椰菜，含量極為豐富，近年來研究更發現，青花椰苗比成熟花椰菜所含的蘿蔔硫素又高出許多。

2.芽苗含極低「硝酸鹽」：栽培芽苗過程無需添加氮肥，因此幾乎不含硝酸鹽。由於農民為提升產量，栽種蔬菜時可能添加過多氮肥，容易造成硝酸鹽含量提升。料理時只需仔細清洗、加熱煮熟，均能降低硝酸鹽含量。

營養師說，芽菜所含蘿蔔硫素具抗菌、抗氧化與抗癌等好處，近年研究更發現，青花椰苗比成熟花椰菜所含的蘿蔔硫素高出甚多；情境照。（圖取自陳冠蓉臉書）

營養師說，芽菜所含蘿蔔硫素具抗菌、抗氧化與抗癌等好處，近年研究更發現，青花椰苗比成熟花椰菜所含的蘿蔔硫素高出甚多；情境照。（圖取自陳冠蓉臉書）

生食攝取營養不破壞

此外，陳冠蓉說，芽苗同時含「硫化葡萄糖苷（sulforaphane glucosinolate，SGS）」、黑芥子酶2種成分，芽苗經口腔咀嚼、切碎過程，會幫助SGS與黑芥子酶的交互作用，進而合成蘿蔔硫素，而蘿蔔硫素又有助於抗菌、抗氧化與抗癌。她說，當咀嚼芽苗時，蘿蔔硫素在口腔中釋放出來，會感覺有嗆辣感為正常，也因此口感上可能並非人人喜愛。

陳冠蓉強調，由於黑芥子酶經加熱會遭破壞，進而降低蘿蔔硫素的產生；因此，建議「生吃」芽苗攝取蘿蔔硫素較佳，也能獲取較多蘿蔔硫素。

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