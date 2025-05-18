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澎湖「碧海鷗聲」路跑 星光下點亮防毒與心理健康之路
〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣政府衛生局為提升全民藥癮防治識能及心理健康意識，今（18）日在湖西國小舉辦別具創意的「碧海鷗聲星光路跑」衛教活動，將夜間運動與防毒宣導巧妙結合，吸引多達1038位跑者共襄盛舉，參加者以實際行動表達對健康生活的支持，傳遞「運動抗壓，遠離毒品」的正向力量。
此次活動以「全民共跑、衛教補給、防毒生活」3大核心，推廣毒品防制、心理衛生、健康促進等觀念，展現健康澎湖、幸福菊島的精神，路跑分為3組，不論年齡、性別皆能參與，在夜色與海風中盡情揮灑汗水，感受健康帶來的活力。
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適逢健保開辦30週年，中央健康保險署高屏業務組同步舉辦「健保30 健康隨行」宣導活動，並設置健保快易通APP等攤位，宣導民眾善用APP上健康存摺多元功能。
活動現場設有趣味十足的「星光衛教BUFF任務」，串聯毒品防制、心理支持、家庭醫師制度、無菸環境與健保資源等主題關卡。包括「心理健康醫起來」補給站、「菊島大家醫起來」等攤位。
衛生局長陳淑娟表示，透過結合在地特色與創新方式的路跑活動，不僅提升民眾參與感，也有效深化衛教資訊的傳遞，未來仍會持續推動跨局處合作與族群共融的健康促進行動，讓防毒教育與健康生活深入每一位縣民的日常中。湖西鄉長陳振中、馬公市長黃健忠、縣議員許育愷、呂黃春金、蔡清續服務處主任蔡清謀、教育處長林長安、馬公分局長呂文廷等貴賓都到場參加。
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