健康網》高血壓藥晚上吃比較有用？ 研究：不影響

近日加拿大研究發現，高血壓藥物早吃晚吃心血管事件和死亡率無差異；情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕常見的過敏藥因為有抗組織胺可能會有想睡的副作用，所以很多人會選擇晚上吃，這樣看高血壓藥物呢？內分泌新陳代謝專科醫師蔡明劼分享，多年前有研究聲稱「夜間服用高血壓藥物，可以大幅降低心血管事件以及死亡率」，不過近日加拿大研究發現，早吃晚吃心血管事件和死亡率無差異，研究結果刊登在2025年5月的《美國醫學會雜誌》。

蔡明劼在臉書專頁「蔡明劼醫師 健康。瘦身」發文說明，加拿大的研究團隊招募3357位高血壓患者，這些患者至少使用一種降壓藥，每天服用一次。研究的目的在於比較早上服藥和睡前服藥，對於心血管事件（如中風、急性冠心症、心衰竭等）和死亡率的影響。

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蔡明劼表示，這項研究追蹤了患者平均4.6年，結果發現：睡前服藥組每100人每年發生率為2.3次；早上服藥組每100人每年發生率為2.4次。換句話說，早上吃或睡前吃效果一樣。且無論是睡前還是早上服藥，跌倒、骨折、認知障礙、視力問題的發生率都沒有差異。這意味著，沒有因為晚上吃藥而增加跌倒之類的風險。

蔡明劼指出，綜合這項研究結果，高血壓藥物的服用時間並不影響療效或安全性。也就是說，早上吃或晚上吃都可以，只要依照個人生活習慣和醫師建議就好了。如果有服藥相關的疑問或困擾，建議和醫師討論，選擇最適合自己的用藥時間。

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