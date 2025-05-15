健康網》底妝潤色怎麼挑？「色彩校正」選出命定色

食藥署指出，粉色／珊瑚色的潤色，能增加好氣色，特別適合膚色暗沉的人使用；圖為情境照。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕市面上底粧與潤色產品百百款，顏色多到令人眼花撩亂，讓不少民眾在選購時陷入選擇障礙。對此，食藥署於臉書專頁「TFDA 化粧品安全使用」發文教大家如何透過色彩校正（Color-correcting）原理，挑選最適合自己的潤色產品，讓肌膚在妝容中展現自然光采，舉例來說，紫色可修正蠟黃，綠色中和泛紅等。

色彩校正原理 紫色修正蠟黃

食藥署表示，根據色彩理論，色彩校正是利用互補色的中和作用，修飾臉部肌膚常見的暗沉、泛紅、蠟黃等狀況，了解這些基本色彩功能，能幫助民眾在選購潤色產品時不再迷惘，輕鬆挑出命定色。不同顏色的潤色產品具備不同功效：

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●紫色：修正蠟黃，提亮膚色，使肌膚更顯明亮。

●綠色：中和泛紅，改善臉部不均勻膚色。

●粉色／珊瑚色：增加好氣色，特別適合膚色暗沉者使用。

●藍色：提升透明感，修飾肌膚暗沉，讓肌膚看起來更透亮。

食藥署說，許多底粧產品運用了光擴散與反射原理，使妝效更自然、柔和；圖為示意圖。（圖取自freepik）

光學原理 柔焦提亮粧效佳

不只是潤色產品有巧思，底妝產品也暗藏科技。食藥署進一步指出，許多底妝產品運用了光擴散與反射原理，使妝感更自然、柔和。

●光擴散原理：底妝中常見的粉體如二氧化鈦與雲母（Mica），能夠散射光線、柔化細紋與毛孔，讓肌膚看起來更光滑、柔焦。

●反射原理：添加珠光粉體（如珍珠粉、亮光粒子）可折射光線，提升臉部立體感，使妝容更有神采。

食藥署強調，底妝產品是打造整體妝容的關鍵，不只修飾膚色，更能提升肌膚質感與視覺年齡，是妝容不可或缺的重要一環。民眾在選購時不妨先認識自己的膚況，再參考這些色彩原理與粉體技術，選出最適合自己的產品，輕鬆打造健康自然的妝容。

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