健康網》南瓜渾身是寶！ 營養師：護眼、助排便還能控血壓

營養師分享南瓜的3大營養素，保護視力的β-胡蘿蔔素、有助於排便順暢的膳食纖維，以及能幫助調節血壓的鉀；示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕逛市場時，經常能看到南瓜的身影，其營養價值極高，對健康大有益處。營養師廖欣儀在臉書專頁「欣儀的營養聊天室」發文指出，南瓜便宜、堅實耐放、烹煮方法多元，很適合作為日常料理。它還富含3種營養素，如保護視力的β-胡蘿蔔素、有助於排便順暢的膳食纖維、能幫助調節血壓的鉀等。

南瓜3大營養素 高鉀助排鈉

●β-胡蘿蔔素：南瓜的橙黃色，來自於天然的β-胡蘿蔔素，它在體內會轉換成維生素A，有助於保護視力、維持皮膚黏膜健康，很適合經常盯著螢幕的人補充。

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●膳食纖維：南瓜的纖維不但能增加飽足感，也有助於排便順暢，對想控制體重或是需注意血糖的人來說，用來取代白米飯是不錯的澱粉來源。國健署分享，攝取5-6小塊南瓜（約85公克）等於1/4碗飯的熱量，但其膳食纖維可是白飯的10倍以上。

●鉀：現代人常吃外食，鈉攝取量偏高，而南瓜富含鉀，有助於身體排出多餘的鈉，不僅如此，它對調節血壓亦有加分效果。

除了上述營養素外，國健署補充，南瓜還含有維生素C、E和植化素等營養素，有助於抗氧化、增強抵抗力。加上一年四季都可以栽種，主要產地分布在雲林、嘉義、臺南、花蓮和台東等地，屬於高營養價值的在地好食材。

此外，不同品種的南瓜特性也不同，像是東洋南瓜（亦稱中國南瓜），其質地較粗，適合用在炒米粉、南瓜粥等；西洋南瓜（亦稱印度南瓜），其質地較粉，適合製成南瓜濃湯、南瓜派等。

國健署指出，西洋南瓜質地較粉，適合製成南瓜濃湯、南瓜派；示意圖。（圖取自freepik）

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