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健康網》「微飢餓」活化大腦更長壽！ 醫教6技巧簡單達成

2025/04/29 12:15

研究顯示，輕微飢餓可啟動「自我修復」機制，讓身體切換到保養模式，將能量用在該修復的地方，讓大腦更專注、身體健康；情境照。（圖取自photoAC）

研究顯示，輕微飢餓可啟動「自我修復」機制，讓身體切換到保養模式，將能量用在該修復的地方，讓大腦更專注、身體健康；情境照。（圖取自photoAC）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕一肚子餓，就馬上吃東西？台北榮總遺傳優生科主任張家銘引述多項研究指出，輕微飢餓可啟動「自我修復」的生理機制，讓身體切換到保養模式，不但不會虛弱，反而能重新調整，把能量用在該修復處，讓大腦更專注、身體健康，甚至更長壽。建議每餐吃少點、試著輕斷食、起床活動再吃早餐、偶爾用豆腐代替肉類，甚至少看美食節目、放下手機專心吃飯，找回真正飢餓感。

被「吃」牽著走 大腦沒機會修復

張家銘於臉書粉專「基因醫師張家銘」發文引述3篇來自《Nature Aging》、《Science》和《Science Immunology》期刊的重要研究都指出，即使實際上吃得不少，只要大腦以為自己還沒吃飽，身體就會進入一種修復、延壽的節奏。這表示，不一定要挨餓，只要讓大腦有「節制」的感覺，就能喚醒身體的內建保養系統。

其中，1篇研究讓果蠅吃比較少的異白胺酸（Isoleucine）或刺激牠們大腦裡控制飢餓的神經細胞，結果果蠅明明吃得還不少，卻因為「大腦以為還沒飽」，整體壽命延長；另1項實驗顯示，線蟲只要聞到食物氣味，儘管沒吃進肚子，身體也會「誤判」為飽足狀態，結果修復系統馬上停工。

醫師表示，現代人長期暴露在食物影像、香味、廣告之中，大腦根本沒有機會感受到真正的飢餓；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

醫師表示，現代人長期暴露在食物影像、香味、廣告之中，大腦根本沒有機會感受到真正的飢餓；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

張家銘總結，這也顯示出，現代人長期暴露在食物影像、香味、廣告之中，大腦根本沒有機會感受到真正的飢餓。我們不是吃太多，是我們「一直以為吃了」，修復機制就從來沒有啟動。

那麼餓會不會讓免疫力變差？張家銘引述1篇小鼠研究，科學家直接打開飢餓神經，發現牠們的肝臟開始調節免疫反應，血液裡的發炎細胞變少，整體進入較安靜、比較不過度反應的狀態。這也說明，飢餓感是一種調節，不是警報。它不是讓您垮掉，而是讓人慢下來，修復身體系統。

6招生活習慣 試著吃飯放下手機

張家銘說，您不需要餓到發抖，也不用每天在那邊算卡路里。只要在日常生活中，刻意讓身體「偶爾有一點餓的感覺」，身體就會開始自己修復、調節、變得更健康。可透過以下方式試試看：

●每餐吃少一點點就好：不是要吃不飽，而是不要每一口都吃到撐。讓自己在下一餐前有一點空腹的感覺，身體會啟動一種更靈敏的節奏，不會「飽食終日，無所用心」。

●試試輕斷食：最簡單的方法就是每天空腹12-16小時。晚餐吃完後不再進食，隔天早餐稍微延後一點吃，讓大腦習慣「我不是一直都在吃東西」，就能啟動大腦的節制感知。

醫師建議，試試輕斷食，也就是晚餐後不再進食，隔天早餐稍微延後吃，讓大腦習慣「我不是一直都在吃東西」，以啟動節制感知；情境照。（圖取自freepik）

醫師建議，試試輕斷食，也就是晚餐後不再進食，隔天早餐稍微延後吃，讓大腦習慣「我不是一直都在吃東西」，以啟動節制感知；情境照。（圖取自freepik）

●早餐不用急著吃，起床先活動一下：早上醒來先喝點水、伸個懶腰、散步一下，再決定什麼時候吃早餐，不但能拉長空腹時間，還能讓身體學會調節飢餓與能量使用。

●偶爾用豆腐、豆漿、堅果來代替肉類：偶爾這樣做，可降低異白胺酸（Isoleucine）的攝取。研究顯示，這種胺基酸一少，大腦會產生「還沒吃飽」的訊號，反而能啟動延壽機制。

●少看美食節目：很多時候不是真的餓，是被「視覺」餵飽了。太多食物畫面、香味、包裝設計會讓大腦誤以為自己吃過，結果反而吃更多，試著讓感官安靜一點，大腦會重新找回真正的飢餓感。

●吃飯時放下手機，專心吃飯：專心吃，細嚼慢嚥，大腦才有機會「認真感受到飽足」。而不是一邊滑手機一邊吃到不知不覺，還覺得沒吃夠。

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