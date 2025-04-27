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健康 > 心理精神

健康網》心情差別急著行動！ 心理師：善用「情緒之流」4步驟

2025/04/27 20:30

心理師表示，情緒化的當下，做什麼都容易錯，這種時候反而應該提醒自己「不要做什麼」。；圖為情境照。（圖取自freepik）

心理師表示，情緒化的當下，做什麼都容易錯，這種時候反而應該提醒自己「不要做什麼」。；圖為情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕當負面情緒來襲時，我們是不是總想著應該要做點什麼來轉換心情？諮商心理師胡展誥在臉書專頁發文分享，這種時候反而應該提醒自己「不要做什麼」。因為情緒化的當下，做什麼都容易錯，還不如利用「情緒之流」：發現情緒、冷靜一下、重新思考、採取行動，效果會更好。

胡展誥指出，在心情不好的時候先思考「不要做什麼」，為的就是要讓自己從情緒化的時刻停下腳步，拓展刺激與反應之間的空間，因為很多時候，正是我們急著行動，結果反而讓情緒更糟糕。對此，他也列出了以下4個負面情緒找上門時別做的事：

不要想著完全消滅負面情緒

胡展誥表示，如果理解「情緒是可以瞬間替我們評斷狀況」的好東西，就不會對它生氣。換句話說，情緒是因為我們遭遇到某些事情而引發的反應。如果完全沒有負面情緒，我們可能會忽略了眼前可能正在發生重要的事情，也錯過因應的機會。

不要批評負面情緒

胡展誥說，情緒就是情緒，沒有是非對錯好壞。雖說情緒是因為我們遭遇了某些狀況而引發的心理反應，但負責判斷的大腦其實常常會出錯。明明沒有什麼事情，大腦卻解讀成危機。

舉例來說，對方只是在忙而拒絕邀約，我們卻解讀為對方討厭並遺棄我們。這種解讀的偏誤，其實很可能與我們過往的挫敗經驗有關。

心理師指出，情緒沒有好壞，都是由大腦判斷來的，但它很容易誤判，導致我們可能因為別人的一則小訊息就陷入負面情緒的泥沼中；圖為情境照。（圖取自freepik）

心理師指出，情緒沒有好壞，都是由大腦判斷來的，但它很容易誤判，導致我們可能因為別人的一則小訊息就陷入負面情緒的泥沼中；圖為情境照。（圖取自freepik）

不要放任思緒無限循環

胡展誥指出，理由很簡單，情緒經常是因為想法而來，而想法又經常會出錯、失真。一旦發現了這種狀況，一定要提醒自己停下來，去做點別的事情轉移注意力。光是這樣，有時候就能有效停下不必要的負面情緒。

不要急著解決問題

胡展誥提醒，情緒化的當下，做什麼都容易出錯，結果情況更糟糕。與其這樣，還不如利用「情緒之流」：發現情緒、冷靜一下、重新思考、採取行動。

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