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健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

走路也能防癌！科學家揭日常活動抗癌新證據

2025/04/24 13:01

不必激烈運動，研究證實輕度活動如走路，也有助抗癌；圖為情境照，圖中人物與新聞無關。（圖取自freepik）

不必激烈運動，研究證實輕度活動如走路，也有助抗癌；圖為情境照，圖中人物與新聞無關。（圖取自freepik）

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國國家衛生研究院（NIH） 與英國牛津大學合作的一項大型研究顯示，每日增加身體活動量，即便是做家事、走路等輕度活動，也與顯著降低罹患癌症的風險有關。研究指出，每日總步數可能比運動強度更為關鍵。

據《每日科技網》（scitechdaily）報導，這項針對超過8萬5000名英國成年人進行的前瞻性隊列研究，成果發表於《英國運動醫學雜誌》（British Journal of Sports Medicine）。研究特別之處在於，它是首批探討走路辦事、料理家務等「輕度」日常活動與降低癌症風險關聯性的研究之一。相較於生活型態較為久坐的人群，經常活動者罹癌風險較低。

過去許多研究已指出身體活動與癌症風險成反比，但多半依賴參與者的自我陳述，數據可能不夠精確。近年雖有研究使用客觀測量工具，卻多聚焦於較高強度的活動。本次由NIH國家癌症研究所主導的研究，則要求英國生物樣本庫（UK Biobank）的參與者（年齡中位數63歲）配戴手腕加速計一週，藉此客觀追蹤其每日總活動量、活動強度及步數。

研究團隊接著分析這些日常平均數據與13種特定癌症（包括先前已知與活動量相關的乳癌、大腸癌等）發生率的關聯。經過平均5.8年的追蹤，共有2633名參與者被診斷罹患這13種癌症之一。

分析結果顯示，每日總活動量最高的群體，相較於活動量最低的群體，罹癌風險顯著降低了26%。研究亦發現，以輕度或中高強度活動取代日常久坐時間，同樣有助降低罹癌風險。即使在調整了年齡、性別等人口學因素、生活習慣、身體質量指數 （BMI） 及其他健康狀況後，身體活動與較低癌症風險之間的關聯性依然存在。

更有趣的發現是，每日的「總步數」與降低癌症風險的關聯性，比步伐的「速度」（步頻強度）更為顯著。與每日走5000步的人相比，每日走7000步者的罹癌風險降低11%，每日走9000步者風險則降低16%。然而，當步數超過每日9000步後，風險降低的幅度趨於平緩。研究人員因此建議，即使是活動量較少的人，也可以透過在日常生活中增加「任何速度」的步行量，來潛在降低自身的罹癌風險。

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