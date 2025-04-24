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健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

古老殺手進化！超級抗藥性傷寒菌株全球擴散 專家急籲疫苗

2025/04/24 11:11

顯微鏡下的傷寒沙門氏菌（Salmonella Typhi）。（圖取自維基百科）

顯微鏡下的傷寒沙門氏菌（Salmonella Typhi）。（圖取自維基百科）

〔編譯陳成良／綜合報導〕古老疾病「傷寒」正演變為現代健康新威脅。一份研究警示，導致傷寒的致病菌株正快速演化出廣泛抗藥性（XDR），並迅速取代舊有菌株。鑑於抗生素是目前唯一有效療法，此趨勢恐將重創治療，專家疾呼須緊急擴大疫苗接種等預防措施。

科學新聞網站《Science Alert》報導，這項發表於國際頂尖期刊《刺胳針微生物》（The Lancet Microbe） 的研究，對 2014至2019年間從尼泊爾、孟加拉、巴基斯坦及印度收集的3489株傷寒沙門氏菌進行了基因體定序，證實具廣泛抗藥性的XDR傷寒菌株顯著增加。

所謂XDR傷寒菌株，不僅對氨苄西林（ampicillin）、氯黴素（chloramphenicol）等傳統一線抗生素具備抗藥性，連氟喹諾酮類（fluoroquinolones）及第三代頭孢菌素（third-generation cephalosporins）等較新一代的藥物也逐漸失效。這意味著有效的治療選擇正急遽縮減。

尤有甚者，這些具備超級抗藥性的細菌正快速向全球擴散。雖然多數XDR傷寒病例源於南亞，但自1990年以來，研究人員已確認近200起國際傳播案例。菌株已蔓延至東南亞、東非、南非等地，連英國、美國和加拿大也已現蹤。事實上，科學家對抗藥性傷寒示警多年，首株XDR傷寒菌株2016年現蹤巴基斯坦，至2019年已成當地主流基因型。

目前僅存的有效口服抗生素，是屬於大環內酯類的阿奇黴素 （azithromycin），然而這最後一道防線也岌岌可危。該研究發現，能賦予阿奇黴素抗藥性的基因突變正悄然擴散，恐將威脅所有口服傷寒藥物的療效。此突變一旦被 XDR 傷寒菌株廣泛採納，後果堪虞。

傷寒若未經妥善治療，致死率可高達20%，目前全球每年仍有約1100萬病例。研究作者強調，使用傷寒結合型疫苗 （TTCV） 是預防未來爆發的關鍵手段，必須在傷寒流行國家加速擴大接種範圍；且鑒於其具備國際傳播風險，疫苗推廣不應僅侷限於高流行地區。南亞雖佔全球傷寒病例的七成，但全球化背景下，病原體極易跨境傳播。專家呼籲各國應擴大疫苗取得管道，並積極投入新抗生素的研發。

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