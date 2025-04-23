嘉義醫院社區照顧關懷據點暨長照站 營養師配膳直送長輩共餐

嘉義市首座設在醫院內的社區關懷據點暨巷弄長照站今（23）日啟動，長輩表演活力舞蹈。（嘉義市政府提供）

〔記者王善嬿／嘉義報導〕全齡多元樂學發展協會經由嘉義市政府輔導，連結衛福部嘉義醫院空間，成立社區照顧關懷據點暨巷弄長照站，除讓關懷據點、長照站與醫療更緊密結合，開發多元課程活動，且長輩共餐的餐食，直接由嘉義醫院營養室營養師配膳後供應，為全國首座「醫院參與社區照護」示範據點。

嘉義市長黃敏惠、全齡多元樂學發展協會理事長陳秀萍、嘉義醫院院長莊仁賓等人一同啟動。黃敏惠說，嘉義醫院是全台歷史悠久醫院之一，由莊仁賓帶領下，面對高齡社會挑戰，參與長照體系規劃與實踐，展現高度社會責任。此次與嘉義醫院、全齡多元樂學發展協會、中正大學與嘉義大學等單位合作，首創「全齡樂學嘉醫站」社區照顧關懷據點暨巷弄長照站，讓社區長照據點兼具醫療與照護功能，提供長輩更全面服務與支持。

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莊仁賓表示，醫院內公共空間都有分流，不管病人就醫或長輩接受長照服務，都可以安心；不像以往巷弄長照站著重預防失智、失能等制式化課程，此據點增加醫院醫療常識、知識，符合明年長照3.0精神，服務長輩不限在地的福安里民，也開放65歲以上市民參與。

市府社會處表示，此站是嘉市首站與醫療緊密結合社造C據點，執行單位為嘉義市「預防及延緩失能計畫」模組的開發設計單位，自行設計課程內容，擁有龐大師資陣容，讓課程活動專業多元；據點長輩共餐餐食，由嘉義醫院營養室配膳，免除配送路程保鮮問題。

衛生福利部嘉義醫院內成立社區關懷照顧據點暨巷弄長照站，提升關懷據點與長照站醫療與照顧功能。（嘉義市政府提供）

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