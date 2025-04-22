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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

過半國人維生素D不足！ 醫授補充撇步

2025/04/22 15:44

郭綜合醫院神經外科醫師區錦豪指出，逾5成國人維生素D含量不足，建議民眾每天適度曬太陽、從飲食或補充劑補足。（記者王俊忠攝）

郭綜合醫院神經外科醫師區錦豪指出，逾5成國人維生素D含量不足，建議民眾每天適度曬太陽、從飲食或補充劑補足。（記者王俊忠攝）

〔記者王俊忠／台南報導〕根據2005-2008年國民營養健康狀況變遷調查，國人平均血液中維生素D濃度為20.4ng/ml（正常值30以上），超過5成國人維生素D含量不足（低於20）。郭綜合醫院神經外科醫師區錦豪指此營養素不足，多數沒有症狀，是隱形的健康危機，要教大家有效補充維生素D的撇步。

區錦豪表示，維生素D被稱為陽光維生素，能幫助人體吸收鈣質、維持骨骼健康，並在免疫調節、肌肉功能與全身代謝中扮演關鍵角色。因為現代人普遍缺乏這營養素，卻因多無症狀，患者常毫無自覺。這隱形健康危機可能導致骨質疏鬆、跌倒風險增加、免疫功能失調或慢性疼痛等問題，民眾不能輕忽缺乏維生素D的嚴重性。

維生素D的主要來源是靠陽光照射，皮膚經紫外線（UVB）刺激後能自行合成。區錦豪說，即使台灣日照充足，仍有5成以上國人維生素D不足，這與現代生活模式有關，包括戶外活動減少，長時間待在辦公室、室內，陽光接觸不足；許多人外出時過度防曬，使得維生素D合成不足，而年長者因合成能力較弱，比年輕人更易缺乏；含天然維生素D的食物不多，主要為深海魚、蛋黃、強化牛奶與蘑茹，但一般飲食很難達成建議攝取量，需要額外補充。

如何有效補充維生素D呢？區錦豪提醒，每天曬太陽10到30分鐘（避開中午），讓手臂、臉部或腿部曝曬；透過含量高的飲食補充，如飲食攝取不足者，可額外補充維生素D劑，一般成人每天建議量600-800IU（單位），有缺乏或骨鬆風險者，可在醫師指導下補充1000-2000IU；骨科手術前後的患者也可經醫師指導補充更高劑量；可定期檢測血液內維生素D含量，特別是老人、骨鬆者與手術後恢復者，以確保補充足夠。

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