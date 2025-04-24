健康網》「1類食物」讓腸道好菌開派對！ 蘋果、秋葵都上榜

學者舉例，燕麥、蘋果、洋蔥、秋葵、海藻等食物富含水溶性膳食纖維；示意圖（圖取自photoAC）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕天熱不想吃東西，肚子卻常常咕嚕咕嚕叫，可能是腸道抗議，營養缺乏，好菌餓壞了！營養學者洪泰雄在臉書專頁分享，水溶性纖維就像是好菌的「自助餐」，黏黏滑滑的質地，好菌超愛，吃了會幫我們製造「滅火器」—短鏈脂肪酸，幫忙降低發炎、照顧腸道，舉例來說，木耳、燕麥、蘋果、洋蔥、秋葵、海藻等食物，都是水溶性纖維的寶庫。

非水溶性膳食纖維助排便

那麼非水溶性膳食纖維就不重要了？洪泰雄解答，非水溶性膳食纖維是「管道清潔工」，如芹菜、地瓜皮、糙米、堅果、豆渣等食物，可幫忙廢物推出體外，讓便便順利通行，因此2種纖維各司其職，都很重要。

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洪泰雄提醒，別以為每天吃蔬菜、水果就一定纖維足夠，據國健署資料顯示，多數45歲以下國人，纖維攝取量不到建議量的一半！因此菜還要吃夠、水果也要有、主食換成全穀，偶爾來杯木耳飲、奇亞籽水，補水溶性纖維也不錯！

學者指出，水溶性纖維益於好菌，進而降低發炎、照顧腸道；至於非水溶性膳食纖維則能幫助排便，2種纖維一樣重要；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自shutterstock）

腸胃不好不能吃全穀類食物？ 國健署解答

不過，網傳腸胃不好不能吃全穀類的食物，膳食纖維會刮傷腸道，是真的嗎？對此，國健署曾說明，膳食纖維是調整腸道健康的關鍵營養素。然而，若是有腸胃道發炎或腸胃道潰瘍症狀，確實需要在急性發作期時，減少膳食纖維的攝取量，如糙米、全麥、地瓜等全榖雜糧類和粗纖維含量較高的蔬菜等攝取，以減緩不適症狀，讓患者的腸道休息，有充分修復的機會。

待急性期後，如不再腹瀉時，可慢慢恢復膳食纖維的攝取，提供消化道菌叢養分，幫助正在恢復的腸道建立良好的菌叢生態。至於未有以上症狀者，要改善「腸胃不好」、「消化不良」的問題，反而是要攝取足夠膳食纖維。

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