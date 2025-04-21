5旬婦提菜手痠爬樓梯腿軟 竟是肌少症上身

物理治療師帶領民眾透過簡單物品及動作，即可在家自我訓練，持續保有良好肌耐力。（記者陳建志攝）

〔記者陳建志／台中報導〕 今年50多歲才剛升格當阿嬤的「阿珠姨」發現自己才爬上2樓就氣喘吁吁，甚至「連孫子都快抱不起來」，日前散步時還突然腳軟癱摔在地，子女不放心陪同就醫，才驚覺竟患有「肌少症」，讓她頻問醫師「我真的老了嗎？」醫師則提醒，肌少症非年長者專利，建議平時多走、多站、健康吃，才能保有良好肌耐力。

亞洲大學附屬醫院積極推動「銀得好實肌」站立運動講座，帶領中高齡學員學習站立式的肌力運動，運用椅子及彈力帶，輕鬆鍛鍊肌力，預防跌倒、遠離衰弱，也建議65歲以上長者每週應累計至少150分鐘中等費力運動，每週也要安排3次促進平衡及防跌的運動。

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出席的阿珠姨開心分享當阿嬤的快樂，不過表示近半年來，經常爬樓梯就腿軟，市場提了兩包菜走回家，手也痠到不行，甚至廚房煮菜煮到一半就得坐下休息，原以為只是體力變差不以為意，沒想到就醫檢測，才發現肌肉量已低於標準，才知道肌少症已經悄悄上身。

亞洲大學附屬醫院復健醫學中心副院長周立偉指出，根據統計，國內65歲以上的長者中，每10人就有一人受到肌少症影響，主要成因包括老化、缺乏活動量、營養不良以及慢性疾病如糖尿病、肥胖及代謝症候群等共病未妥善控制有關，導致肌肉量減少，肌力和身體機能的降低，進而增加跌倒、骨折、住院發生機率，甚至導致失能與死亡風險，而年齡更有逐年下降的趨勢。

周立偉表示，以阿珠姨的例子來說，肌少症不只是單純的「變老變虛」，而是會影響日常生活甚至演變成殘疾的嚴重健康問題，也絕對不是老人的專利，若能從日常生活中，每天固定維持幾項簡單運動，或者步行10分鐘的好習慣，都能提早保健骨骼肌力。

周立偉提醒，肌少症是可預防的疾病，藉由營養師指導補充足夠熱量、蛋白質與維生素D，搭配物理治療師肌力訓練計畫，都能持續維持關鍵行動力遠離骨鬆，切忌受坊間錯誤觀念影響，例如喝補藥酒顧筋骨、按摩通血路或者多休息不要趴趴走等等，反而讓肌肉持續流失，萬一周邊親人出現走路不穩、爬樓梯吃力、拿東西沒力、體重急劇下降等現象，就要提醒盡早就醫評估，不要輕忽。

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