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健康 > 名人健康事

鄭進一罹膀胱癌》初期難察覺！ 醫揭4大危險因子

2025/04/21 16:46

69歲鄭進一今日參加活動時（左）自曝去年檢查發現罹患膀胱癌二期，經治療後已無癌細胞，但仍需每3個月進行追蹤；右圖為2020年本報專訪照片。（資料照，健康網合成）

69歲鄭進一今日參加活動時（左）自曝去年檢查發現罹患膀胱癌二期，經治療後已無癌細胞，但仍需每3個月進行追蹤；右圖為2020年本報專訪照片。（資料照，健康網合成）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕69歲鄭進一今（21）日在活動彩排上，自曝去年突感覺身體不適，上廁所時會痛，就醫檢查發現膀胱癌二期，經歷6次化療、30次放療，目前已無癌細胞，但仍需每3個月追蹤。好幸福泌尿科體系醫療長戴定恩表示，膀胱癌初期無明顯症狀，容易無法察覺，若是有長期吸菸、長時間接觸化學物質、本身患有慢性膀胱炎或家族病史的民眾，應特別注意膀胱相關問題，早發現早治療。

●長期抽菸

戴定恩在臉書專頁「熱血暖男 戴定恩醫師｜台北 文山 新店 泌尿科 疝氣 結石 攝護腺專業」發文分享，抽菸是許多疾病的危險因子，對於膀胱也具相當大的危害。因抽菸將有害化學物質吸入體內，並在尿液中堆積，進而損害膀胱內皮黏膜，因此長期下來，便容易引發膀胱癌。

醫師提醒，抽菸是許多疾病的危險因子，對於膀胱也具相當大的危害；圖為情境照。（圖取自freepik）

醫師提醒，抽菸是許多疾病的危險因子，對於膀胱也具相當大的危害；圖為情境照。（圖取自freepik）

●長期接觸化學物質

長期接觸化學物質也可能增加罹患膀胱癌風險，戴定恩提及，像是橡膠、皮革、油漆、印刷、石油等有機化學物品，在長時間接觸下，會經由皮膚、呼吸道進入體內。雖然部分物質可隨著尿液排出體外，不過由於尿液隱藏著致癌物質，使其長時間與膀胱黏膜接觸，導致細胞容易產生病變。

●慢性膀胱炎

戴定恩指出，若是患有長時間存在的膀胱病症，如慢性膀胱炎等，將使得膀胱長期處於發炎的狀態，相較於健康民眾，其演變成膀胱癌的機率較高，因此別忽視平時膀胱的不適及炎症。

●家族病史

家族遺傳為膀胱癌常見成因之一，戴定恩提醒，當家族中曾有人罹患膀胱癌、遺傳性的非瘜肉症、大腸直腸癌等癌症，都可能增加罹癌的風險。除此之外，曾罹患膀胱癌病人的復發機率也相當高。

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