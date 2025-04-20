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警訊！ 塑膠微粒污染蔓延至卵巢 恐影響生育

2025/04/20 12:38

科學家首度在人類卵巢卵泡液中發現塑膠微粒，恐影響生育；示意圖。（路透檔案照）

科學家首度在人類卵巢卵泡液中發現塑膠微粒，恐影響生育；示意圖。（路透檔案照）

〔編譯陳成良／綜合報導〕塑膠微粒污染無孔不入，最新研究首次在人類卵巢的卵泡液中發現其蹤跡，引發對女性生育能力潛在衝擊的擔憂。這項發表於《生態毒理學與環境安全》期刊的研究，為塑膠微粒如何影響生殖健康提供了關鍵線索。

《衛報》報導，該同儕審查研究由義大利薩萊諾（Salerno）生育診所與羅馬大學合作進行，分析了18名接受輔助生殖治療女性的卵泡液，結果高達14人的樣本檢出塑膠微粒。卵泡液是滋養卵子發育的關鍵微環境，研究作者警告，塑膠微粒的入侵很可能干擾生育能力、荷爾蒙平衡及整體生殖健康。

研究主要作者、羅馬大學研究員蒙塔諾（Luigi Montano）形容此發現「非常令人擔憂」，並強調這是理解塑膠微粒影響女性生殖系統的重要一步，應視為嚴重警訊。

塑膠微粒已遍佈從聖母峰到深海的地球各個角落，食物被認為是人體主要暴露途徑。其危險在於如同「特洛伊木馬」，可能吸附數千種塑膠化學物質，包括PFAS、雙酚類及鄰苯二甲酸酯類等，而這些已知有害物質與癌症、神經毒性、荷爾蒙失調相關，甚至能穿透大腦及胎盤。

蒙塔諾先前研究已在人類精液中發現塑膠微粒，懷疑其與全球男性精子品質下降有關。他指出，儘管男性可能更易受影響，女性同樣無法倖免。動物實驗已顯示塑膠微粒損害卵巢功能，影響卵子成熟與受精能力。本次人體研究也觀察到，卵泡液中微塑膠濃度與女性生殖健康指標間可能存在關聯。

蒙塔諾強調，藉由塑膠微粒進入卵巢的有害化學物質尤其危險，它們早已被證實會干擾女性荷爾蒙。

新墨西哥大學研究員虞曉鐘（Xiaozhong Yu）肯定此研究是「重要發現」，但也指出，確定產生危害的確切暴露劑量與水平是下階段的關鍵工作，需要進行量化研究。蒙塔諾團隊也正進行類似研究，探討能否透過改變飲食（如選擇有機）及減少廚房塑膠使用來降低體內塑膠微粒含量。

專家建議，雖然難以完全避免，但減少日常生活中塑膠製品的使用，特別是廚房用品（如包裝、容器、餐具），確實能降低暴露風險。尤其應避免加熱塑膠，或用塑膠容器盛裝熱食熱飲，並改用木質、玻璃或不鏽鋼等替代材質是更安全的選擇。此外，考慮到部分農藥可能含塑膠微粒，選擇有機食品或許也有幫助。

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