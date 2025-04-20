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健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》虱目魚肚+鳳梨超搭 滿滿膠質酸甜好滋味

2025/04/20 19:10

農業部指出，鳳梨醬燒虱目魚肚滿滿膠質又有酸甜好滋味，健康又好吃，是一道非常適合春夏的開胃料理。（圖擷取自農業部臉書）

農業部指出，鳳梨醬燒虱目魚肚滿滿膠質又有酸甜好滋味，健康又好吃，是一道非常適合春夏的開胃料理。（圖擷取自農業部臉書）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕虱目魚肚是台式家常菜經典之一，如果搭上鳳梨，竟會碰撞出意想不到好滋味！農業部在臉書專頁邀請師傅溫國智分享「鳳梨醬燒虱目魚肚」料理方法，滿滿膠質又有酸甜好滋味，健康又好吃，是一道非常適合春夏的開胃料理。

5步驟美味上桌

材料：新鮮鳳梨1/4顆、虱目魚肚1片、蒜蓉少許、薑絲少許、辣椒少許、蔥段少許、木耳少許；調味料包含米酒少許、醬油少許、糖少許、白胡椒粉少許、烏醋少許。接著依照下列步驟。

1.鳳梨切片備用。

2.虱目魚肚擦乾水分，下鍋煎到兩面金黃上色。

3.加入蒜蓉、薑絲、辣椒、蔥段爆香後，再加入鳳梨片及木耳拌炒。

4.鍋中嗆入米酒，接著加入醬油以及適量的水。

5.再加入糖、白胡椒粉、烏醋調味後燒到入味即可。

漁業署指出，虱目魚肚含豐富蛋白質，提供身體必須胺基酸。離胺酸參與鈣、鐵吸收，增強骨骼、強化肌肉；菸鹼酸是人體生長與代謝必須營養素；低熱量低脂肪，增肌減脂最佳助攻手；虱目魚的魚肚含有很高魚油，富含多元不飽和脂肪酸，可幫助調降血壓與膽固醇，提升腦細胞活動力。

漁業署表示，虱目魚肚含豐富營養，是增肌減脂最佳助攻手，還有調節血壓降膽固醇等好處。（資料照）

漁業署表示，虱目魚肚含豐富營養，是增肌減脂最佳助攻手，還有調節血壓降膽固醇等好處。（資料照）

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