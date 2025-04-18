自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》吃出好心情 農糧署推薦4種快樂食物

2025/04/18 20:05

香蕉有豐富的營養成分，如色胺酸、維生素B6、維生素C等，可以新鮮吃、做甜點，怎麼搭配都美味；圖為情境照。（圖取自freepik）

香蕉有豐富的營養成分，如色胺酸、維生素B6、維生素C等，可以新鮮吃、做甜點，怎麼搭配都美味；圖為情境照。（圖取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕想要在日常生活中增添好心情？農糧署在臉書專頁「鮮享農YA - 農糧署」發文指出，像是豆製品、芝麻、茶葉、香蕉中所含的營養素，都可以讓快樂更有力、身心更輕盈。

豆製品 補蛋白

農糧署表示，日常生活中的豆製品，有豆漿、豆腐、豆干以及調味用的醬油等，毛豆、黃豆、黑豆和茶豆營養豐富，含卵磷脂、色胺酸、維生素B群、鈣跟鎂。

芝麻 添活力

農糧署提到，芝麻常見料理有芝麻糊、芝麻麵包、芝麻包子、芝麻湯圓等，都含有豐富的膳食纖維、維生素B群、維生素E，鈣、鉀等微量礦物質與色胺酸。

農糧署指出，茶葉有豐富的多酚類、有機酸、胺基酸、維生素，茶香則能讓人放鬆、減輕焦慮；圖為情境照。（圖取自freepik）

農糧署指出，茶葉有豐富的多酚類、有機酸、胺基酸、維生素，茶香則能讓人放鬆、減輕焦慮；圖為情境照。（圖取自freepik）

茶葉 茶香減焦慮

農糧署指出，紅茶、綠茶、烏龍茶，無論手搖還是自己沖泡，茶香讓人心情舒暢！茶葉有豐富的多酚類、有機酸、胺基酸、維生素。

香蕉 甜味好心情

農糧署說，香蕉可以新鮮吃、做甜點，怎麼搭配都美味。含有豐富的營養成分，如色胺酸、維生素B6、維生素C等，還富含膳食纖維。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中