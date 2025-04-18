健康網》吃出好心情 農糧署推薦4種快樂食物

香蕉有豐富的營養成分，如色胺酸、維生素B6、維生素C等，可以新鮮吃、做甜點，怎麼搭配都美味；圖為情境照。（圖取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕想要在日常生活中增添好心情？農糧署在臉書專頁「鮮享農YA - 農糧署」發文指出，像是豆製品、芝麻、茶葉、香蕉中所含的營養素，都可以讓快樂更有力、身心更輕盈。

豆製品 補蛋白

農糧署表示，日常生活中的豆製品，有豆漿、豆腐、豆干以及調味用的醬油等，毛豆、黃豆、黑豆和茶豆營養豐富，含卵磷脂、色胺酸、維生素B群、鈣跟鎂。

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芝麻 添活力

農糧署提到，芝麻常見料理有芝麻糊、芝麻麵包、芝麻包子、芝麻湯圓等，都含有豐富的膳食纖維、維生素B群、維生素E，鈣、鉀等微量礦物質與色胺酸。

農糧署指出，茶葉有豐富的多酚類、有機酸、胺基酸、維生素，茶香則能讓人放鬆、減輕焦慮；圖為情境照。（圖取自freepik）

茶葉 茶香減焦慮

農糧署指出，紅茶、綠茶、烏龍茶，無論手搖還是自己沖泡，茶香讓人心情舒暢！茶葉有豐富的多酚類、有機酸、胺基酸、維生素。

香蕉 甜味好心情

農糧署說，香蕉可以新鮮吃、做甜點，怎麼搭配都美味。含有豐富的營養成分，如色胺酸、維生素B6、維生素C等，還富含膳食纖維。

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