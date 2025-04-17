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健康 > 抗老養生 > 中醫藥

健康網》數羊數到黑眼圈？ 學會3穴道助好眠

2025/04/17 21:36

中醫師指出，壓力過大或情緒波動可引發肝氣鬱結，影響睡眠；圖為情境照。（圖取自freepik）

中醫師指出，壓力過大或情緒波動可引發肝氣鬱結，影響睡眠；圖為情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕現代人工作壓力大、生活節奏快，以及不規律的作息，越來越多的人深受失眠之苦。彰化馬光中醫診所醫師游凱翔表示，中醫認為，失眠的根本原因在於體內陰陽失衡，與心、肝、脾、腎等臟腑功能有關，治療失眠會依個人體質選擇合適的中藥調理。民眾平日可按摩神門穴、三陰交穴及安眠穴，有助改善睡眠質量和入睡困難等問題。

睡得好顧腦防失智

游凱翔指出，當我們處於深度睡眠時，腦血管的通透性會增加，腦脊液可以更有效地進入腦部組織，將代謝廢物帶走。這一過程有助於保持大腦健康，減少神經退行性疾病（如阿茲海默症和其他形式的失智症）的風險。

當失眠或睡眠質量差時，這一清除過程就會受到抑制。不僅影響白天的情緒和警覺性，還會對大腦的功能造成長期損害。

中醫師表示，腎虛常見於年齡較大或過度勞累的患者，這類患者常見多夢、夜間易醒等問題；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

中醫師表示，腎虛常見於年齡較大或過度勞累的患者，這類患者常見多夢、夜間易醒等問題；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

中醫辨證分型 失眠分4類

1.心血不足：心血不足、心神不寧是失眠的重要原因。此類患者常有心悸、焦慮等症狀，常用龍眼肉、柏子仁，滋養心血、安神定志，改善因心血虛弱引起的失眠。

2.肝氣鬱結：壓力過大或情緒波動可引發肝氣鬱結，影響睡眠。常用柴胡、香附，疏肝解鬱、舒緩壓力，改善因情緒問題引起的失眠。

3.脾虛：脾虛引起的失眠通常伴有食慾不振、疲倦等症狀。常用黃耆、山藥、白朮，補脾益氣，幫助改善脾虛引起的睡眠障礙。

4.腎虛：腎虛常見於年齡較大或過度勞累的患者，這類患者常見多夢、夜間易醒等問題。常用地黃、枸杞、何首烏，補腎安神，改善因腎虛引起的失眠。

刺激穴位 改善睡眠質量

除了中藥調理，游凱翔建議按壓穴位來改善失眠，以拇指輕輕按壓以下穴位，持續約1-3分鐘，感覺微微痠脹即可。或者請專業中醫師根據個人體質診斷後進行針灸療程，確保效果最佳且安全。

神門穴：位於手腕小指側橫紋處，是安神的主要穴位，能促進心神安定，對於失眠有很好的療效。

三陰交穴：位於腳踝內側上四指處，能改善肝脾腎虛弱引起的睡眠問題。

安眠穴：位於耳後翳風與風池穴的連線中點，有安神的作用，改善睡眠質量和入睡困難問題。

中醫教穴道按摩改善失眠。（馬光中醫診所提供）

中醫教穴道按摩改善失眠。（馬光中醫診所提供）

調整飲食與作息 助眠養生

飲食方面，游凱翔建議攝取含色胺酸的食物，如牛奶、香蕉，有助於促進體內褪黑素分泌，改善睡眠。避免過量攝取咖啡、酒精、辛辣等刺激性食物，這些會影響神經系統，從而妨礙睡眠。

作息方面，保持規律的作息時間，每天固定時間入睡與起床，有助於調節生物鐘，改善睡眠質量。睡前避免使用電子產品，可透過冥想、深呼吸等幫助放鬆。

彰化馬光中醫診所醫師游凱翔。（馬光中醫診所提供）

彰化馬光中醫診所醫師游凱翔。（馬光中醫診所提供）

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