健康網》只吞B群還不夠！ 男女不同年齡營養補給全攻略

營養師表示，男女生理結構不同，隨著年齡變化，年輕男女與中年男女的營養需求也會改變；示意圖。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕覺得營養不均衡，每天只吞維他命就足夠？對此，營養師張語希表示，男女生理結構不同，隨著年齡變化，營養需求也會改變。如年輕男性需要蛋白質增強肌肉組織；中年男性應補充鋅鎂、魚油等，對抗老化不適與減少發炎。年輕女性可攝取鐵、維生素D等，避免貧血、預存骨本；中年女性應補充鈣質、膠原蛋白等，減緩骨鬆風險、維持肌膚彈性。

張語希於臉書專頁「營養師 張語希」貼文指出，營養補充的關鍵，在於當下身體狀況和生活方式；因此，男女不同年齡層，應該補給的營養也不同。舉例來說，維生素B群可減疲勞、保持體力，適合年輕男性補充；中年男性消化功能減弱，應補充益生菌促進腸道健康，增強免疫力。計劃懷孕或已懷孕的女性宜補充葉酸，可促進胎兒健康發展；中年女性骨密度會逐漸下降，應攝取鈣與維生素D，保護骨骼健康。

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年輕男性vs中年男性所需營養比一比

●年輕男性（20-40歲）

蛋白質：這個階段的男性通常更注重維持肌肉量，特別是健身或運動後，補充足夠蛋白質有助於修復和增強肌肉組織。

維生素B群：長期面對工作和生活壓力下，維生素B群可促進能量代謝，減少疲勞，保持體力和專注力。

維生素E：作為強效抗氧化劑，有助保護皮膚免受自由基傷害、對抗環境污染與紫外線的損傷，可保持健康的外觀。

●中年男性（40-60歲）

鋅、鎂：隨著年齡增長，男性的睪固酮水平開始下降，鋅和鎂有助於維持生殖健康和肌肉功能，對抗老化過程中的不適。

魚油：對心血管健康極其重要，可降低壞膽固醇、保護心臟，並減少炎症反應。

益生菌：消化功能隨著年紀增長而減弱，益生菌可促進腸道健康，增強免疫力，維持良好消化功能和整體健康。

營養師說，中年男性睪固酮水平開始下降，可補充鋅和鎂，有助於維持生殖健康和肌肉功能；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

年輕女性vs中年女性所需營養一次看

●年輕女性（20-40歲）

鐵：年輕女性在經期間，因鐵質流失，容易感到疲憊，適當補充鐵質，可保持體力和精神，避免貧血。

葉酸：計劃懷孕或已懷孕的女性可補充葉酸，預防胎兒神經管缺陷，並促進胎兒健康發展。

維生素D：促進鈣質吸收，有助於保持骨骼強健，防止未來骨質流失的問題。

●中年女性（40-60歲）

鈣、維生素D：更年期後，女性的骨密度會逐漸下降，補充鈣和維生素D能夠減緩骨質疏鬆的風險，保護骨骼健康。

膠原蛋白：年齡增長導致膠原蛋白的流失（25歲後開始流失，可慢慢補充）。補充有助於維持肌膚的彈性與關節健康，減少皺紋生成，保持年輕活力。

維生素C：是重要的抗氧化劑，有助對抗自由基的損害，促進膠原蛋白的生成，維持皮膚健康與免疫力。

張語希提醒，均衡飲食是最好的營養來源，保健食品只是輔助，定期檢查身體狀況，並諮詢專業營養師或醫生，才能確保補充方向是正確的。

營養師指出，營養補充的關鍵，在於當下身體狀況和生活方式；年輕女性與中年女性均可補充維生素D以護骨本；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

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