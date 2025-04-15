經歷龍鳳胎早產 眼科名醫自費設早療據點助5千童

蔡宜佑醫師成立基金會開設早療課程，18年來投入2、3000萬，整合早療資源設置5處據點，幫助逾5000兒童。（蔡宜佑醫師提供）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市今天表揚24名好人好事代表，其中中國醫藥大學附設醫院眼科醫學中心副院長蔡宜佑在25年前一對龍鳳胎兒女不到26週早產出生，出現視網膜病變，開始一連串早期療育，與復健科醫師妻子林千琳發現其他發展遲緩的弱勢孩子常錯過黃期治療期，因此自掏腰包成立基金會，近20年來投入2、3000萬，整合早療資源設置5處據點，幫助逾5000名兒童。

蔡宜佑說，自己一對龍鳳胎出生時僅7、800公克，出現視網膜病變等早產併發症，積極治療並及早治介入早療，那時擔心有運動功能障礙，在保溫箱就開始做肢體復健，後來孩子視力很好，也未出現發展遲緩，目前在美國就學，分別讀長照與餐飲，從自己的經驗可知愈早期的介入療育，可以獲得很好的發展。

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蔡宜佑當時在照顧孩子的過程，看到不少發展遲緩的孩子，因為家長太忙，或是家庭弱勢，不知道孩子有發展遲緩，等到發現問題，往往錯過黃金治療期，因為在2007年成立台中市中杏社會福利基金會，照顧弱勢發展遲緩兒童，包含早產兒、自閉症、過動兒、唐氏症、腦麻兒等。

基金會各種早療課程，包括物理、職能、語言治療，並結合藝術、音樂等療法，給予每個孩子最好的早療。（蔡宜佑醫師提供）

蔡宜佑結合醫師、老師、復健師，進行早期療育，不只醫療，包括物理、職能、語言治療，並結合藝術、音樂等療法，給予每個孩子最好的早療，並且整合資源，成立5處兒童發展中心，分別在北區、北屯、太平、世貿及豐原區處，不用讓孩子舟車勞頓到各個治療所，聘請最好的專家，到據點就能得到全方位的照顧。

蔡宜佑說，原本只是無私得默默的奉獻，今天獲得好人好事代表的肯定，覺得做事有意義，未來更有熱忱，為台灣孩子做更多事，他也計畫在台中海線偏鄉地區再設據點，吸引更多愛心人士一起努力。

眼科名醫蔡宜佑因龍鳳胎兒女不到26週早產，開始為弱勢發育遲緩兒做早療，18年照顧5000名兒童。（記者蔡淑媛攝）

福倫藥局創辦人林殿上獲好人好事代表表揚，從小家貧，國小畢業後在西藥房當學徒，兼讀夜間部初中、醫校、二專、二技到研究所，半工半讀27年，並考取高普考藥劑師，經營藥局45年到開立28家分店藥局，除捐出四輛公益車輛、常態舉辦社區敬老健檢、視力篩檢及糖尿病等衛教活動，加強偏鄉醫療，他說行善是快樂、幸福的事。

林殿上出身貧苦，半工半讀27年，發展連鎖藥局，積極投入公益事業。（記者蔡淑媛攝）

好人好事代表還有診所院長阮春閔醫師，疫情期間協力設立疫苗快打站，接種4萬8000人；得獎者還有最年長的77歲王鄭金妹，加入環保志工、學校志工隊14年，不受年紀限制，身體力行做公益。

77歲王鄭金妹，加入環保志工、學校志工隊14年，不受年紀限制，身體力行做公益。（記者蔡淑媛攝）

台中市今天表揚24名好人好事代表。（記者蔡淑媛攝）

蔡宜佑醫師成立中杏基金會開設早療課程。（蔡宜佑醫師提供）

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