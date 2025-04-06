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健康網》反覆便秘無解？ 中醫師：4類食物有效改善

2025/04/06 19:30

中醫師分享，想緩解便秘，可以吃一些潤腸食材，如黑芝麻、蜂蜜；示意圖。（圖取自freepik）

中醫師分享，想緩解便秘，可以吃一些潤腸食材，如黑芝麻、蜂蜜；示意圖。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕現代人工作壓力大、生活節奏飛快，不少人有便秘困擾。昌盛堂中醫診所中醫師蕭子瑜在臉書專頁發文分享4種可以緩解便秘的食物，如燕麥或香蕉等高纖維食物、黑芝麻或蜂蜜等潤腸食材、冷壓橄欖油等健康油脂，以及足量水分。

蕭子瑜指出，現代人便秘多半離不開4原因，如久坐缺乏運動，減少腸道蠕動，導致糞便難以排出；飲食結構出問題，偏愛高脂肪、低纖維的精製食品、加工食品、甜點等，導致蔬菜水果及飲水量攝取不足，腸道乾燥；壓力與作息不規律，長期處於高壓環境或睡眠不足，影響腸胃功能與神經調節能力；憋便習慣，容易使腸道反應變慢，排便困難。

便秘避開4類食物

●高脂肪、高糖食品：減慢腸道蠕動，加重排便困難，如油炸食品、奶油蛋糕。

●辛辣與刺激性食物：可能刺激腸胃，加重便秘症狀，如辣椒、咖啡。

●精製低纖維食物：缺乏纖維，不利於腸道活動，如白米飯、白吐司。

●冰冷食物：抑制腸胃功能，使便秘加重，如冷飲、冰淇淋。

蕭子瑜表示，便秘不只是小問題，如果坐視不理，可能會對身體造成不良影響，甚至引發下列3種症狀：

便秘恐引起3症狀 當心憂鬱反應

●腸胃問題：痔瘡出血或腫脹，長期可能引發肛裂；腹部不適，包括脹氣、疼痛，甚至發展為大腸憩室或大腸癌。

●全身性影響：皮膚狀況，因毒素累積，可能導致皮膚暗沉或青春痘；精神與情緒不佳，易疲倦、胃口差，甚至影響心理健康，出現焦躁或憂鬱；長期風險，嚴重便秘可能影響代謝功能，與某些神經退行性疾病有關。

●藥物依賴性：長期服用軟便藥可能引發耐藥性，導致藥效減弱，甚至引起黑腸症（Melanosiscoli）。

中醫師表示，有便秘狀況如果坐視不理，可能會引發腸胃、皮膚、精神等問題。如果長期服用軟便劑者，甚至會有藥物依賴性的狀況；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

中醫師表示，有便秘狀況如果坐視不理，可能會引發腸胃、皮膚、精神等問題。如果長期服用軟便劑者，甚至會有藥物依賴性的狀況；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

因此，當便秘找上門時，應該要好好正視它、找到方法解決它。蕭子瑜列出一些能改善便秘的食物、食譜及穴位按摩位置，幫助民眾維持腸道健康：

改善便秘4類食物 切記補足水分

●高纖維食物：增加糞便體積，促進腸道蠕動，如燕麥、地瓜、綠葉蔬菜、香蕉。

●潤腸食材：提供天然潤滑效果，減少乾燥型便秘，如黑芝麻、亞麻籽、蜂蜜。

●足量水分：每天飲水量應超過2000毫升，以軟化糞便。

●健康油脂：幫助腸道潤滑，促進蠕動，如冷壓橄欖油。

緩解便秘4食譜

●杏仁酪：

功能：滋潤腸道，調整氣血虛型便秘。

材料：黑芝麻30g、杏仁15g、白米60g，白糖適量。

製作：黑芝麻、杏仁、米分別泡水6小時，再將杏仁去皮，與黑芝麻、米混合研磨成糊狀，最後加水煮沸，加糖調味即可。

●香蜜茶：

功能：潤腸通便，緩解乾燥型便秘。

材料：蜂蜜10g、香油5ml。

製作：用熱水沖調，早晚各服1次。

●決明子茶：

功能：瀉熱通便，適合熱秘型便秘。

材料：決明子1把。

製作：用熱水沖泡，可回沖多次飲用。

●玫瑰拿鐵：

功能：疏通腸道，改善久坐氣滯型便秘。

材料：玫瑰花10朵、蜂蜜1湯匙，適量鮮奶。

製作：用熱水沖泡玫瑰花，可加適量鮮奶增添風味。

提醒：選擇無農藥殘留的玫瑰花，確保飲用健康安全；孕婦、行經期女性、即將動手術者應避免飲用玫瑰茶，因其具活血化瘀作用，可能增加出血風險。

4穴道改善便秘

●天樞穴：臍中旁2吋，約3指寬，按壓可促進腸道蠕動。

●中脘穴：臍中上4吋，胸骨下緣與臍中連線的中點，有助於腸胃功能的調節。

●下脘穴：臍中上2吋，3指寬，可調節腸胃功能。

●足三里穴：膝蓋下3吋，外膝眼下3寸，脛骨前緣外1橫指處，促進氣血循環與腸胃健康。

中醫師指出，按摩天樞、中脘、下脘、足三里4穴位，有助於緩解便秘。（圖取自昌盛堂中醫診所）

中醫師指出，按摩天樞、中脘、下脘、足三里4穴位，有助於緩解便秘。（圖取自昌盛堂中醫診所）

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