4月「口腔健康月」 新北孕婦、青少年看牙免掛號費

新北市「孕幼兒童口腔健康月」，孕婦與15歲以下青少年與幼兒在4月至合作牙科診所就診，可享免掛號費。（圖取自shutterstock）

〔記者陳奕劭／新北報導〕為提升孕婦與兒童的口腔健康，新北市府衛生局與新北市牙醫師公會發起「孕幼兒童口腔健康月」，孕婦、15歲以下青少年與幼兒在4月1日至30日至合作牙科診所就診，享有掛號費全免優惠；市府衛生局長陳潤秋提醒，就診時應攜帶健保卡。

衛生局表示，孕婦懷孕期間，因荷爾蒙變化，容易發生牙齦發炎、蛀牙與牙周病，若未妥善維護口腔衛生，可能影響自身與胎兒健康，健保提供孕婦每3個月一次的免費洗牙，只要攜帶孕婦手冊，即可至牙科診所照顧牙齒健康。

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衛生局指出，兒童牙齒檢康影響咀嚼、發音、外觀，甚至與未來生長發育相關，新北學校推行「餐後使用含氟牙膏潔牙」、「國小學童含氟漱口水防齲計畫」、「校園零含糖」等政策，政府提供6歲以下兒童每半年免費塗氟、6至12歲學童免費封填第一大臼齒窩溝、12歲以上每半年1次清除牙結石，以及65歲以上長者每3個月塗氟一次等健保牙科補助。

陳潤秋提醒，飯前與飯後、稅前應使用1000ppm含氟牙膏刷牙與含氟漱口水、均衡飲食、少吃高糖食物、攝取足夠鈣質，以維護牙齒健康，定期每3至6個月進行口腔檢查，降低齲齒與牙周病問題，活動期間至合作醫療院所就診時，請攜帶健保卡。

相關資訊可至「孕幼兒童口腔健康月」合作醫院名單查詢。

新北推出「孕婦、兒童口腔健康月」。圖為牙醫師為兒童診療。（資料照）

新北市府4月發起「孕幼兒童口腔健康月」，提供孕婦及兒童口腔檢查服務。（新北衛生局提供）

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