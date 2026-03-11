自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

許維恩抗癌乳房重建 醫籲這些族群注意

2026/03/11 13:03

光田醫院乳房外科醫師廖志斌指出梨山黃婦的乳房腫瘤，呼籲民眾要定期檢查。（記者張軒哲攝）

光田醫院乳房外科醫師廖志斌指出梨山黃婦的乳房腫瘤，呼籲民眾要定期檢查。（記者張軒哲攝）

〔記者張軒哲／台中報導〕藝人許維恩驚傳乳癌手術重建乳房，台中市梨山黃姓婦人，平時作息與飲食規律，去（2025）年參與光田醫院每年前進梨山的整合式健康篩檢，經乳房攝影中被發現異常，診斷確認為管腔B1型乳癌第二期，且腫瘤已達2.9公分大，經手術治療後，已恢復健康。

黃婦已年過7旬，因山區醫療匱乏，認為順其自然就好，也擔心手術風險與術後恢復，一度對治療猶豫不決，再加上梨山地處偏遠，往返市區動輒數小時，下山看醫師成了一件困難的事。

光田醫院啟動偏鄉綠色通道服務，整合交通、上下山接送、檢查與門診時程，接送黃婦往返醫院治療，最終決定手術。黃婦說，去年4月發現時並未感到疼痛，也沒有任何警訊，原以為只是例行檢查，沒想到後續被建議進一步追蹤，直到9月洗澡時自我檢查才發現摸到很大的硬塊，才驚覺不妙。

光田醫院乳房外科醫師廖志斌提醒，乳癌高風險族群有家族史、環境賀爾蒙暴露、停經後肥胖、體脂肪增加、飲食西化、飲酒、蔬果吃太少，此外，初經小於12歲、停經晚於55歲、無生產紀錄、30歲後才生第一胎、使用口服避孕藥等，都要養成定期篩檢習慣。

