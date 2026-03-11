自由電子報
健康網》糖尿病老藥竟藏抗癌力 研究：它改變細胞環境

2026/03/11 13:01

健康網》糖尿病老藥竟藏抗癌力 研究：它改變細胞環境

治療糖尿病的老藥二甲雙胍（Metformin），又有人稱它為庫魯化（Glucophage）、美克糖（Metformin generics）、或醫院常開的二甲雙胍錠。台北榮總遺傳優生科主任張家銘表示，長期使用它的人，某些癌症的發生率比較低。（取自「基因醫師張家銘」臉書）

〔健康頻道／綜合報導〕治療糖尿病的老藥二甲雙胍（Metformin），又有人稱它為庫魯化（Glucophage）、美克糖（Metformin generics）、或醫院常開的二甲雙胍錠。台北榮總遺傳優生科主任張家銘表示，近十幾年的研究，長期使用二甲雙胍的人，某些癌症的發生率比較低。

張家銘在臉書專頁「基因醫師張家銘」發文分享，原來這顆藥調整的不只是血糖，它其實在改變身體的代謝環境，也在慢慢調整細胞所處的分子背景。他形容，在細胞裡，有一個像電力表一樣的系統，會監測能量狀態，這個系統叫做安普活化蛋白激酶（AMPK, AMP activated protein kinase）。

他引述研究，二甲雙胍會影響細胞裡的發電廠，也就是粒線體，當發電廠的輸出稍微降低時，細胞會感覺到能量變少，接著，能量感測系統就會被啟動，細胞裡負責生長的訊號也會慢慢降低。

張家銘表示，癌症很多時候是環境慢慢形成的，很多人提到癌症，第一個想到的是基因，基因確實重要，但現在的研究讓我們看到更完整的畫面，癌症常常是在一個長期不平衡的分子環境裡慢慢形成的。例如慢性發炎、能量失衡、免疫系統疲勞，這些因素會一點一點改變細胞的行為。

他解釋，有典型現象叫做瓦伯格效應（Warburg effect），癌細胞會用一種比較快的方式來產生能量，效率不一定高，但可以快速製造很多建築材料。而二甲雙胍會讓能量供應變得比較節制，於是細胞會重新安排資源。胰島素其實也是一個生長訊號，當胰島素長期偏高時，細胞會一直收到一個訊息，持續分裂也會增加各種合成活動。

張家銘表示，而二甲雙胍的一個重要作用，就是讓胰島素與相關生長訊號慢慢下降。當這些訊號減少時，整個身體的分子背景也會慢慢改變。但癌細胞很聰明，它們會在表面放上一個分子程式性死亡配體一（PD-L1, Programmed death ligand one）。免疫細胞看到它，就會以為這是正常細胞，於是攻擊就停止了。

張家銘引用研究說明，二甲雙胍可能會影響PD-L1這個分子的穩定性，同時也會改變腫瘤周圍的免疫環境。

